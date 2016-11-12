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’den emekli 19 kişi 'den gözaltına alındı

'de, daha önce emekli olmuş 19 eski çalışan soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

MKE’den emekli 19 kişi FETÖden gözaltına alındı
Kırıkkale'den Fethullahçı Terör Örgütü'nün () darbe girişimine ilişkin eş zamanlı olarak Kırıkkale, Ankara ve Kütahya'da yapılan soruşturmalar kapsamında düzenlenen da 19 kişi gözaltına alındı.

'de çalışan ve emekli oldukları tespit edilen ve daha önceden belirlenen isimler doğrultusunda 19 kişi yakalanarak gözaltına alınırken, 2 kişinin de arandığı belirtildi.
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  • 12 Kasım 2016, Cumartesi 19:04
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