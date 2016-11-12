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Midede kapsül kapsül eroin

Midede kapsül kapsül eroin
Uyuşturucu kaçakçıları, sınır tanımadı. İstanbul polisi, Atatürk Havalimanı'nda ihbarı aldı. Şüpheliler Nijerya uyruklu O.K. (22) ve C.C.'nin (47) üzerinde arama yapıldı. Şüphelilerin üzerinden bir şey çıkmadı. Bunun üzerine ikili hastanede muayeneye alındı. Hastanede sindirim sistemi kontrol edilen O.K. ve C.C.'nin, içinde uyuşturucu olan toplam 115 kapsül halinde prezervatif yuttukları ortaya çıktı. Şüphelilerin yuttukları prezervatifleri doğal yollarla çıkarmaları beklendi. Daha sonra 2 kişi, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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  • 12 Kasım 2016, Cumartesi
  • Gazete
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