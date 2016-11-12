Midede kapsül kapsül eroin

Uyuşturucu kaçakçıları, sınır tanımadı. İstanbul polisi, Atatürk Havalimanı'nda uyuşturucu ihbarı aldı. ŞüphelilerNijerya uyruklu O.K. (22) veC.C.'nin (47) üzerinde aramayapıldı. Şüphelilerin üzerinden bir şey çıkmadı. Bunun üzerineikili hastanede muayeneyealındı. Hastanede sindirim sistemi kontrol edilen O.K. ve C.C.'nin, içinde uyuşturucu olan toplam 115 kapsül halindeprezervatif yuttukları ortaya çıktı. Şüphelilerin yuttuklarıprezervatifleri doğal yollarlaçıkarmaları beklendi. Daha sonra 2 kişi, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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