MHP ile başkanlığı getireceğiz

Başbakan Binali Yıldırım, dün Trabzon'da vatandaşlara seslendi. Konuşmasında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yüklenen Yıldırım, "Ülkenin ana muhalefet partisi pusulayı yitirmiş vaziyette. Nereye toslayacağı belli değil. Allah yardım etsin. Ağzından çıkanı kulağı duymuyor. Ana muhalefet partisini sağ duyulu olmaya çağırıyorum. Bu dışarıdaki terör sponsorlarının ağzıyla konuşmaktan vazgeç" dedi. Başbakan Yıldırım, yeni Anayasa ve başkanlık sistemiyle ilgili ise şunları söyledi:



'MECLİS'TEN SONRA İŞ BİTMİYOR'

"Uzun süredir Türkiye'nin gündeminde Anayasa değişikliği var. Her parti seçimde söz verir. 'Anayasa'yı değiştireceğiz'. Ama maalesef seçimden sonra 'Hadi yapalım' dediğimiz zaman yanımızda kimseyi göremedik. Son günlerde Sayın Devlet Bahçeli, sağduyusu ile vatansever ve ülkenin geleceğini dikkate alarak, her türlü siyasi hesaplardan öte Türkiye'nin bu önemli meselesinin çözümü için sorumluluk aldı. Bu konuda inşallah MHP ile beraber anayasa değişikliğini yapacağız ve başkanlık sistemini de hayata geçireceğiz. Hayırlı, uğurlu olsun. Önce Meclis'e götüreceğiz. Meclis'ten sonra işimiz bitmiyor. Sahibine getireceğiz. Sahibi kim? Sahibi sizsiniz. Millete gelen iş yolda kalmaz."