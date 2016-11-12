Masa altı hainlik

'VATAN SAĞOLSUN...'
Acı haber, şehit kaymakamın Sakarya Arifiye'deki baba ocağına ateş düşürdü. Baba Asım Safitürk ile anne Fatma Safitürk, 7 çocuklarının en küçüğü olan oğullarının şehadetini öğrenince fenalık geçirdi. Baba Asım Safitürk'ün "Vatan, uğruna şehit olan varsa vatandır. Vatan uğruna ben de hazırım. Oğlumu şehadete ulaştıranları Allah'a havale ediyorum, vatan sağ olsun. Allah, vatanımıza ve milletimize yardım eylesin" sözleri yürekleri deldi. Bu arada kalleş saldırının ardından operasyon düzenlendi. Kaymakamlık makamının bulunduğu binanın 2'nci katında güvenlik kamerasının olmadığı kaydedildi. Aralarında kaymakamlık çalışanlarının da bulunduğu yaklaşık 30 kişi gözaltına alındı.
HEDEF GÖSTERİLDİ
Kaymakam Cumali Atilla, Diyarbakır Belediyesi'ne kayyum olarak atandı. FETÖ'cüler Atilla'yı sosyal medyada PKK adına tehdit etti. FETÖ'nün firari haini Bülent Keneş, Twitter'da "Cumali Atilla'ya Allah şimdiden rahmet eylesin" şeklinde bir mesaj yazdı. İşte bu mesajdan günler sonra Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk, makamına düzenlenen hain saldırıda şehit oldu. Keneş'in bu saldırıyı işaret etmesi terör örgütlerinin nasıl ortak hareket ettiğini bir kez daha gözler önüne serdi.
* Öğretmen Ayşegül Safitürk, oğlunu kucağına aldı. Şehit eşini son yolculuğuna uğurladı.
* Şehidin naaşı dün Gaziantep Devlet Hastanesi'nden çıkarıldı. Hastanede bulunan vatandaşların gözyaşları sel olup aktı...
SAFİTÜRK KİMDİR?
Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk, 1981'de Sakarya Geyve'de doğdu. 2004 Yılında Marmara Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden mezun oldu. 2005 yılında Ulaştırma Bakanlığı Savunma sekreterliğinde çalıştı. 2006-2008 yıllarında Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürlüğünde uzman olarak görev aldı. Safitürk 2009 yılında Kastamonu Küre'de kaymakam vekilliği yaptı. 2011-2013 yıllarında Bolu Kıbrıscık Kaymakamı ve 2013-2015'te ise Bingöl'ün Kiğı İlçesi'nde kaymakamlık yaptıktan sonra İçişleri Bakanlığının son kararnamesiyle Derik'e atandı.
DERİK ZEYTİNİNİ TANITACAKTI
Kaymakam Safitürk, Derik'te vatandaşların hasret kaldığı hizmetlere kavuşması için yoğun bir çalışma yürütüyordu. Safitürk, ilçede 33 kilometre yol ve caddenin asfaltlanacağını belirtmiş, yapacakları hizmetlerle terörün olumsuz etkisini tamamen ortadan kaldıracaklarını ifade etmişti. Kahraman kaymakamın bölgenin tarım ürünleriyle ilgili çalışması da vardı. Safitürk, bölgede yetiştirilen zeytini dünyaya tanıtmak için çalışma başlatmıştı. Hatta o zeytinlerden üretilen zeytinyağınını ulusal pazara sunmak için tüm imkanlarını seferber etmişti. Ancak PKK'lı hainler yüzünden bu planlar yarım kaldı.
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