ERGENEKON'A MONTE
Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz tarafından hazırlanan iddianamede, kozmik savcı Mustafa Bilgili'nin '1 numara' olarak yer aldığı şüpheli listesinde, Şadan Sakınan, eski özel yetkili hakimler Nihal Uslu, Abdullah Bahçeci, Halil İbrahim Kütük, Ankara 11. Ağır Ceza mahkemesi eski Başkanı Dündar Örsdemir ile emekli Hakim Selahattin Türkeli ve halen görevinde bulunan Ankara 9. Ağır Ceza mahkemesi Başkanı Hasan Şatır'ın isimlerine yer verildi. İddianamede dikkat çekici tespitlerin olduğu görüldü. Kumpasın, çok önceden yapıldığı, Ankara TEM ve İstanbul-Ankara istihbarat polislerinin de bu organizasyonda önemli pay sahibi olduklarına vurgu yapıldı. Kumpas soruşturmasının sahte delillerle başlatılmış olduğu belirtilen iddianamede, Seferberlik Tetkik Kurulu personelinin aylar önce Ergenekon soruşturması kapsamında istihbari dinleme ve teknik takibe alındıkları kaydedildi. Takibe alınan kumpas kurbanlarının isimlerinin defalarca emniyetin POLNET sistemi üzerinden sorgulandığı bu sayede elde edilen bilgilerle, askerlerin Baki Kaya isimli albayı takip etmeyi Aralık ayında bırakacaklarını öğrenmeleri üzerine harekete geçildiği kaydedildi.
SAHTE İHBARLA DÜĞMEYE BASILDI
Emniyete yapılan sahte bir ihbarın savcı Bilgili'ye bildirilmesi üzerine soruşturmanın başlatıldığı belirtilirken, önemli bir çelişkiye de dikkat çekildi. İhbarcının "Ankara'da Arınç'a suikast yapılacak" dediği tarihte Arınç'ın Ankara yerine Manisa'da olduğuna vurgu yapıldı. Bilgili'nin talimatıyla hedefteki askerlerin gözaltına alındığı, ardından da mahkemeden dinleme kararı verildiği anlatılan iddianamede, soruşturma açılması için başlangıç şüphesinin dahi olmadığı ifade edildi.
FETÖ'NÜN BİLİRKİŞİLERİNE SERVİS EDİLDİ
Bilgili'nin içeriği sahte olarak düzenlenen ihbar tutanağına dayanarak, savunmada ileri sürülen delilleri araştırmadan yanlı biçimdeki polis tutanaklarına itibar ettiği, Seferberlik Tetkik Kurulundaki 11 ve 16 numaralı odalarda hukuka aykırı biçimde makul şüphe olmaksızın arama ve el koyma işlemleri yaptığı kaydedildi. İddianamede, "buradan el konulan belgeleri soruşturmada herhangi bir görevleri olmamasına karşın FETÖ içerisinde yer alan ve Ergenekon, Balyoz Askeri Casusluk, Poyrazköy ve Oda TV gibi davalarda bilirkişilik yapan TÜBİTAK görevlilerinden Ünal Tatar'a imaj incelemesi yaptırarak, bu bilgi ve belgelerin öğrenilmesine neden olduğu" belirtildi. İddianamede, Bilgili'nin FETÖ üyeleriyle beraber hareket ederek, devlet sırlarının açıklanmasına neden olduğu anlatıldı.
ŞÜPHELİ PARA HAREKETLERİ TESPİT EDİLDİ
Eski Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'a suikast bahanesiyle devletin en mahrem bilgilerinin bulunduğu Kozmik Odaya girilmesine ilişkin soruşturmayı yürüten Bilgili ve hakimlerin para hareketlerine de dikkat çekildi. MASAK'ın tespitlerine yer verilen iddianamede, Bilgili'nin dikkat çekici ekonomik ilişkilerinin bulunduğu anlatıldı. Bilgili'nin değişik ülkelerden para transferi yapılan şüpheli bir şirkete mahiyeti belirlenemeyen EFT ve para gönderimlerinde bulunduğu vurgulandı. Şüpheli Şadan Sakınan'ın FETÖ ile iltisakı bulunan bazı kişi ve kurumlarla ekonomik ilişkileri bulunduğu kaydedildi. Bilgili ve Sakınan ile 4 hakimin "FETÖ üyeliği ve casusluk" suçlarından müebbet hapis cezası ile cezalandırılmaları istenirken, Hakim Hasan Şatır ve emekli Hakim Selahattin Türkeli'nin ise "görevi ihmal" suçundan cezalandırılmaları talep edildi.
SABAH
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