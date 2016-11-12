Suikast hazırlığındaki teröristler yakalandı!

Siirt'in Eruh ilçesinde terör örgütü PKK/KCK yönelik operasyonda, aralarında İçişleri Bakanlığınca Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile Eruh Belediyesine görevlendirilen Kaymakam Murtaza Dayanç'a suikast hazırlığında olanların da yer aldığı 18 zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, terör örgütü PKK/KCK'nın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışma yürütüldüğü belirtildi.

Çalışmalar kapsamında belediyelerde görevlendirilenlerin hedef alındığı yönünde bilgi ve duyum elde edildiği vurgulanan açıklamada, KHK ile Eruh Belediyesine görevlendirilen Kaymakam Dayanç'a bombalı ve silahlı eylem planladığı tespit edilen, terör örgütüne yardım ve yataklıkta bulunan ve iş birlikçilik yapanlara yönelik Eruh'ta operasyon düzenlendiği bildirildi.

Operasyonda, 21 Ekim'de ilçede terör örgütüne yardım ve yataklıkta bulunduğu tespit edilen 5 zanlının gözaltına alındığı kaydedilen açıklamada, "İlçede 5 Kasım'da terör örgütüne yardım ve yataklıkta bulunduğu tespit edilen ve aralarında Eruh Belediye Başkanının da bulunduğu 7, 12 Kasım'da ise terör örgütüne yardım ve yataklık yaptığı belirlenen 6 olmak üzere 18 kişi gözaltına alındı." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, halkın can ve mal güvenliğini tehdit eden tüm unsurlara karşı mücadelenin kararlılıkla süreceği belirtildi.