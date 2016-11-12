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Kanlı ortaklık

İşadamı , Çarşamba günü uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Polis, i Alemdar’ın eski ortağı olan Atilla D.T.’nin işlediğini belirledi. Zanlı, işadamını 10 milyon lira için öldürdüğünü itiraf etti!

Kanlı ortaklık
Kan donduran olay geçtiğimiz Çarşamba günü İstanbul'un Bakırköy İlçesi'nde yaşandı. İşadamı Ümit Alemdar (47) olay günü işine gitmek için evinden ayrıldı. Aracını park ettiği yere doğru yürüdüğü sırada yanına yaklaşan araçtan Alemdar'a açıldı. Kurşun yağmuruna tutulan adam yere yığılırken, saldırganlar arkalarına bakmadan kaçtı. Ağır yaralanan Alemdar, olay yerine çağırılan sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Ancak kurtarılamadı. Güvenlik güçleri de saldırıyı düzenleyenleri yakalamak için inceleme başlattı. Kamera kayıtları incelendiğinde saldırının gerçekleştirildiği aracın, Alemdar'ın eski iş ortağı Atilla D.T. (50) tarafından kiralandığı anlaşıldı. Ekiplerin peşine düştüğü araca Florya'da ulaşıldı! Parmak izleri ve DNA örneklerinin alındığı araçtan bir boş kovan ile in işlendiği silah incelemeye alındı. Yapılan incelemelerin ardından Atilla D.T.'nin de saldırı düzenlendiğinde araçta olduğu anlaşıldı. Bir holdingin yönetim kurulu başkanı olan Atilla D.T. ve saldırıya yardım ettiği belirlenen 1'i kadın 2 kişi gözaltına alındı. İfadesinde suçunu itiraf eden Atilla D.T., Alemdar ile eski ortak olduklarını, Alemdar'dan 10 milyon lira alacağı olduğunu ve parasını alamayınca cinayeti işlediğini anlattı. Katil zanlısı Atilla D.T. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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  • 12 Kasım 2016, Cumartesi
  • Gazete
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