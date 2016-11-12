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Kalleşliğe danışman

Kalleşliğe danışman
Terör partisi , her fırsatta terör örgütü 'ya destek sağladı! Milletvekilleri terörist cenazesinden çıkmadı. Ancak bu hainlere herkesin sabrı taştı! Düzenlenen operasyonlar ile aralarında eş başkanlar Selahattin Demirtaş ile 'ın da olduğu çok sayıda milletvekili tutuklandı. Terör partisinin hainlere verdiği destek ise bir kez daha kanıtlandı. 2 Mayıs 2016'da TBMM Anayasa Komisyonu toplantısında bölücü terör örgütü lehine slogan atıldığı ortaya çıktı! Bunun üzerine hemen soruşturma başlatıldı. Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin yakalanması için dün Ankara ve Diyarbakır'da operasyon başlattı. Operasyonda, Figen Yüksekdağ'ın danışmanlarından Murat Gökdağ ve Olcay Çelik Ankara'da, Muhammed Kaya ise Diyarbakır'da gözaltına alındı. Ayrıca, HDP Genel Merkez danışmanı Zülküf K. ile HDP'li bir vekilin danışman yardımcısı Metin K. da Ankara'da yakalandı. Firari bir şüphelinin ise yakalanmasına çalışıldığı öğrenildi.
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  • 12 Kasım 2016, Cumartesi
  • Gazete
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