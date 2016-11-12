HDP/PKK'nın paçavrasından alçakça manşet!

Avrupa'nın terör örgütü PKK ve uzantısı HDP'ye desteği sürüyor. Türkiye'de çocuk, kadın, yaşlı, asker, korucu, polis ayırt etmeksizin katliamlarına devam eden PKK'nın bütün örgüt bültenleri mahkeme kararı ile kapatıldı.

HDP HALA KINAYAMADI

Avrupa teröre destek olmaya devam ediyor, makamında şehit edilen Derik Kaymakamı Muhammed Fatih Safitürk'ün şehit edilmesine sessiz kalan HDP hala terörü kınayan bir açıklama dahi yapmadı.

GAZETELERİ ZAFER ŞEKLİNDE DUYURDU

Almanya'da yayın yapan HDP ve PKK'nın çizgisinden çıkmayan Yeni Özgür Politika gazetesi, Derik Belediye Başkanlığı'na atanan Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk'ün şehit edilmesini birinci sayfasından zafer edasıyla verdi.

SOSYAL MEDYADA HDP VE AVRUPA'YA TERÖR TEPKİSİ

Yeni Özgür Politika gazetesinin bu alçak manşetine sosyal medyadan sert tepki gösterildi. Hem terörü ve teröristleri koruyan Avrupa'ya hem de teröre destek verip siyaseti kalkan olarak kullanan HDP'ye yönelik paylaşımlar yapıldı.