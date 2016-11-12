Yol Durumu
  1. 15 Temmuz yardımlaşma kampanyasına dev bağış

HDP/PKK'nın paçavrasından alçakça manşet!

Almanya'da yayın yapan HDP ve terör örgütü PKK'nın çizgisinden çıkmayan isimli paçavra, Derik Belediye Başkanlığı'na atanan Kaymakam 'ün şehit edilmesini birinci sayfasından alçakça bir başlıkla duyurdu!

HDP/PKKnın paçavrasından alçakça manşet!

Avrupa'nın terör örgütü PKK ve uzantısı HDP'ye desteği sürüyor. Türkiye'de çocuk, kadın, yaşlı, asker, korucu, polis ayırt etmeksizin katliamlarına devam eden PKK'nın bütün örgüt bültenleri mahkeme kararı ile kapatıldı.

HDP HALA KINAYAMADI
Avrupa teröre destek olmaya devam ediyor, makamında şehit edilen Derik Kaymakamı 'ün şehit edilmesine sessiz kalan HDP hala terörü kınayan bir açıklama dahi yapmadı.

GAZETELERİ ZAFER ŞEKLİNDE DUYURDU
Almanya'da yayın yapan HDP ve PKK'nın çizgisinden çıkmayan gazetesi, Derik Belediye Başkanlığı'na atanan Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk'ün şehit edilmesini birinci sayfasından zafer edasıyla verdi.

SOSYAL MEDYADA HDP VE AVRUPA'YA TERÖR TEPKİSİ
Yeni Özgür Politika gazetesinin bu alçak manşetine sosyal medyadan sert tepki gösterildi. Hem terörü ve teröristleri koruyan Avrupa'ya hem de teröre destek verip siyaseti kalkan olarak kullanan HDP'ye yönelik paylaşımlar yapıldı.
Etiketler: ,
  • 12 Kasım 2016, Cumartesi 13:26
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar