Terör örgütü PKK'ya dev operasyon

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Irak'ın kuzeyindeki Nirva Seytu dağında 2 PKK'lı teröristle Asuş dağında 4 PKK'lı teröristin silahlı İHA ile etkisiz hale getirildiğini duyurdu. TSK'dan yapılan bilgilendirmede, 3'üncü Piyade Tümen Komutanlığı sorumluluk bölgesinde, Irak'ın kuzeyindeki Nirva Seytu dağı ile Asuş dağında tespit edilen PKK mensubu 6 teröristin, silahlı İHA ile ateş altına alınarak, etkisiz hale getirildiği ifade edildi.

ZAP BÖLGESİNE HAVA HAREKATI: 3 PKK'LI ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

TSK'dan yapılan açıklamada, ayrıca bugün, 11:22-11:35 saatleri arasında, Irak'ın kuzeyindeki Zap Bölgesine Türk Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçaklarıyla hava harekatı düzenlendiği bildirildi. Alınan anlık bir istihbaratın değerlendirilmesi sonucu düzenlenen hava harekatıyla bölgede 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği belirtilerek, PKK'ya ait 1 silah mevzii ve 2 sığınağın imha edildiği kaydedildi.