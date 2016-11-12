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'nün hedefi 1992'de tespit edilmiş...

İstihbarat birimlerinin 1992 yılında hazırladıkları raporda 'nün hedefi ve yapılanma şekli tek tek tespit etmiş.

FETÖnün hedefi 1992de tespit edilmiş...
'cü darbe girişimini araştıran komisyona sunulan raporda FETÖ ile ilgili o dönemde çok ciddi tespitler yapıldığı ortaya çıktı.

FETÖ'nün hiyararşik yapısı da ilk raporda şema halinde yer alıyor. 13 katlı hiyararşik yapının en tepesinde FETÖ'nün elebaşı Fethullah Gülen ile birlikte 7 kişilik İstişare Grubu var. Bunun altında ise Dünya Coğrafi Bölge imamı ,bölge imamı, bir coğrafi bölgeden sorumlu imam, İl imamı,İlçe imamı,semt imamı, Mahalle İmamı, Ev imamı ve Serrehberler ve Belletmenler sıralanıyor.

İSYAN İMASI
Raporda dikkat çeken en önemli bölüm ise FETÖ'nün o günden itibaren darbe hazırlığı yaptığı yönündeki kanaat. Bu durum "Önlem alınmakta gecikildiği takdirde tarih sayfaları arasında kalan Babailer isyanı, Şeyh Bedrettin ve Şeyh Said'e kadar uzanan din görünümlü isyanların belki de en ciddi, en sinsi, en kapsamlısı olacaktır" ifadesiyle anlatılıyor.

Raporda dikkat çeken bir tespit ise işadamlarından silkeleme' yöntemiyle para kopardıkları. Bu yöntemle işadamlarını tehdit ile çek senet imzalattıkları ifade edilmiş.

KİŞİ DEĞİL MAKAM ÖNEMLİ
FETÖ'nün devlet içindeki örgütlenmesinin alışılmış örgütlenme modelinden farklı olduğu belirtilen raporda, makamların öncelikli olduğu kişilerin ikinci planda olduğuna da vurgu yapılmış.

SABAH
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  • 12 Kasım 2016, Cumartesi
  • Gazete
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