FETÖ'cü esnafın evinden bakın neler çıktı!

Yalova Emniyet Müdürlüğü, il genelinde FETÖ/PDY ile bağlantılı oldukları ileri sürülen iş adamları ve esnafa yönelik operasyon yaptı.

Operasyonda gözaltına alınan 26 iş adamı ve esnafın, örgüt mensuplarını kamu kurum ve kuruluşlarına yetiştirdikleri, örgüt içi evlilik yaptırdıkları, kişisel verileri arşivledikleri ve şifreli haberleşme programı ByLock kullandıkları öne sürüldü.

Şüphelilerin evlerinde arama yapan ekipler, daha önce kardeşi FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklanan esnafın evinde, "himmet parası" olduğu değerlendirilen 260 bin dolar ile 67 bin lira buldu.

Paraların yatak odasındaki bazanın içinde iki cep telefonuyla bulunduğu, diğer şüphelilerin ev ve iş yerlerindeki aramaların sürdüğü belirtildi.