Cumhuriyet gazetesi yönetici ve yazarları hakkında "PKK/KCK ve Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) müzahir oldukları" iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, gözaltına alınan gazetenin İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, adreslerinde bulunamadığı gerekçesiyle 1 Kasım'da hakkında yakalama kararı çıkarılan ve dün yurtdışından dönüşünde Atatürk Havalimanında gözaltına alınan ve savcılıkça tutuklama istemiyle hakimliğe sevk edilen Atalay'ın ifade işlemleri sona erdi.
Kararını açıklayan İstanbul 9. Sulh Ceza Hakimliği, şüpheli Akın Atalay'ın ''silahlı terör örgütüne üye olma'' suçundan tutuklanmasına karar verdi.
HAVALİMANINDA GÖZALTINA ALINMIŞTI
Savcılık, yurtdışında bulunduğu tespit edilen gazetenin İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay ile eski Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı. Yakalama kararının ardından geçtiğimiz perşembe akşamı bir yazı yayınlayarak Cuma Günü saat 12.00'de Türkiye'de olacağını açıklayan Atalay, dün öğle saatlerinde uçaktan inmesinin ardından Atatürk Havalimanı'nda gözaltına alınarak emniyete götürülmüştü.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.