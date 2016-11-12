Almanyabir hainliğe dahaimza attı. Almanmilletvekilleri"Parlamenterler, parlamenterleri koruyor" projesi başlattı. Projekapsamında terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı olan HDP'li 37milletvekilinin himaye altına alınacağı açıklandı. Kanlı projeye göreSDP'li Franz Müntefering, Figen Yüksekdağ'a kanat açtı! SDP,Yeşiller ve Sol Parti Grup Başkanları olan Thomas Oppermann,Anton Hofreiter Hofreiter ve Sahra Wagenknecht deSelahattin Demirtaş'ı himayeye alacaklarını açıkladı.
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