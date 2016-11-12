Almanya bir hainliğe daha imza attı. Alman milletvekilleri "Parlamenterler, parlamenterleri koruyor" projesi başlattı. Proje kapsamında terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı olan HDP'li 37 milletvekilinin himaye altına alınacağı açıklandı. Kanlı projeye göre SDP'li Franz Müntefering, Figen Yüksekdağ'a kanat açtı! SDP, Yeşiller ve Sol Parti Grup Başkanları olan Thomas Oppermann, Anton Hofreiter Hofreiter ve Sahra Wagenknecht de Selahattin Demirtaş'ı himayeye alacaklarını açıkladı.