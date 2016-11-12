Manisa Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan H.Ş.'nin vücudunda morluklar ve kırıklar tespit edildi. Yürek parçalayan olayın ardından polis ekipleri harekete geçti. Annesini hastanelik eden adamın, gözaltına alındığı bildirildi. Aile ve Politikalar İl Müdürü Murat Konan ise ilgili birimlere yaşlı kadınla yakından ilgilenilmesi talimatını verdi. Konan, "Tedavisi süren H.Ş.'nin sağlığına kavuşması için ne gerekiyorsa yapılacaktır. Gerekirse yaşlı kadını huzur evine yerleştireceğiz" dedi
Elin kırılsın
Manisa’da yaşayan 90 yaşındaki H.Ş. evlat darbesi aldı! Yaşlı kadın, öz oğlu tarafından dövülüp sokağa atıldı. Yürekler parçalandı...
Manisa Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan H.Ş.'nin vücudunda morluklar ve kırıklar tespit edildi. Yürek parçalayan olayın ardından polis ekipleri harekete geçti. Annesini hastanelik eden adamın, gözaltına alındığı bildirildi. Aile ve Politikalar İl Müdürü Murat Konan ise ilgili birimlere yaşlı kadınla yakından ilgilenilmesi talimatını verdi. Konan, "Tedavisi süren H.Ş.'nin sağlığına kavuşması için ne gerekiyorsa yapılacaktır. Gerekirse yaşlı kadını huzur evine yerleştireceğiz" dedi
Etiketler: Manisa
- 12 Kasım 2016, Cumartesi
- Gazete
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