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Elin kırılsın

’da yaşayan 90 yaşındaki H.Ş. evlat darbesi aldı! Yaşlı kadın, öz oğlu tarafından dövülüp sokağa atıldı. Yürekler parçalandı...

Elin kırılsın
Çocuğu için saçını süpürge etmenin ve karşılıksız sevginin adı anneydi. Bu annelerden biri de 'nın Saruhanlı İlçesi'nde yaşayan 90 yaşındaki H.Ş. idi. Ancak yaşlı kadın, 43 yaşındaki oğlu tarafından feci şekilde darp edildi. Vicdansız adam, tekme tokat dövdüğü annesini evinin arka bahçesine atıp, hiçbir şey olmamış gibi olay yerini terk etti. Komşuları tarafından baygın bulunan yaşlı kadın, ambulansla hastaneye gönderildi.

Manisa Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan H.Ş.'nin vücudunda morluklar ve kırıklar tespit edildi. Yürek parçalayan olayın ardından polis ekipleri harekete geçti. Annesini hastanelik eden adamın, gözaltına alındığı bildirildi. Aile ve Politikalar İl Müdürü Murat Konan ise ilgili birimlere yaşlı kadınla yakından ilgilenilmesi talimatını verdi. Konan, "Tedavisi süren H.Ş.'nin sağlığına kavuşması için ne gerekiyorsa yapılacaktır. Gerekirse yaşlı kadını huzur evine yerleştireceğiz" dedi
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  • 12 Kasım 2016, Cumartesi
  • Gazete
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