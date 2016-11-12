Dışişleri'nden ABD'ye seyahat uyarısı

Dışişleri Bakanlığı ABD'ye seyahat uyarısında bulundu. Açıklamada, "ABD'de yabancı karşıtı ve ırkçı gösterilerde artış var, ülkeye seyahat edecek vatandaşlarımız dikkatli olmalı" denildi.

Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklama şöyle:

"ABD'de 8 Kasım 2016 tarihinde düzenlenen Başkanlık seçimlerinin ardından başlayan protesto gösterileri, New York, Şikago, Philadelphia, Miami, Los Angeles, Seattle, Oakland ve Portland gibi merkezler başta olmak üzere, ülke genelinde farklı şehirlerde devam etmektedir.

Gösterilerde zaman zaman suç ve şiddet olayları yaşanmakta, göstericiler ve güvenlik güçleri karşı karşıya gelmektedir. Bu bağlamda çok sayıda göstericinin güvenlik güçlerince gözaltına alındığı kamuoyuna yansımıştır.

Özellikle Oregon eyaletinin Portland şehrindeki protestolarda suç ve şiddet olaylarının yoğunluk kazandığı görülmektedir. Bu şehirdeki gösteriler güvenlik güçlerince ayaklanma olarak tanımlanmış, son olarak bir kişinin 12 Kasım Cumartesi günü erken saatlerde, protesto yürüyüşü sırasında silahlı saldırı neticesinde yaralandığı duyurulmuştur. Göstericilerin sosyal medyadaki paylaşımlarından protestoların bir süre daha devam etmesinin muhtemel olduğu anlaşılmaktadır.

Öte yandan, son günlerde ABD genelinde yabancı karşıtı ve ırkçı nitelik taşıyan sözlü ve fiziksel saldırılar ve taciz olaylarında da artış yaşandığı kamuoyuna yansımaktadır.

Yaşanan olayların ve toplumsal gerginliğin ortaya çıkardığı riskler bağlamında, ABD'de yaşayan veya bu ülkeye seyahat etmeyi planlayan vatandaşlarımızın tedbirli olmalarında, gösterilerin yoğunlaştığı bölgelere yaklaşmamalarında, yaşadıkları ve çalıştıkları mekanlarda güvenlik önlemlerini artırmalarında, olabilecek yabancı düşmanı ve ırkçı tacizler ve saldırılar karşında soğukkanlı davranarak yerel güvenlik güçlerine başvurmalarında, ayrıca, yerel basın-yayın kuruluşlarını yakından izlemelerinde ve ABD güvenlik güçleri ile Bakanlığımız, Vaşington Büyükelçiliğimiz ve ABD'deki Başkonsolosluklarımızın yapabilecekleri ilave uyarı ve duyuruları takip etmelerinde fayda görülmektedir.

ABD'deki Temsilciliklerimizin Web Adresleri:

T.C. Vaşington Büyükelçiliği web adresi: http://vasington.be.mfa.gov.tr/

T.C. New York Başkonsolosluğu web adresi: http://newyork.bk.mfa.gov.tr/

T.C. Boston Başkonsolosluğu web adresi: http://boston.bk.mfa.gov.tr/

T.C. Houston Başkonsolosluğu web adresi: http://houston.bk.mfa.gov.tr/

T.C. Los Angeles Başkonsolosluğu web adresi: http://losangeles.bk.mfa.gov.tr/

T.C. Miami Başkonsolosluğu web adresi: http://miami.bk.mfa.gov.tr/

T.C. Şikago Başkonsolosluğu web adresi: http://sikago.bk.mfa.gov.tr/

ABD'de yaşayan veya bu ülkeye seyahat etmeyi planlayan vatandaşlarımızın ihtiyaç halinde, aşağıda irtibat bilgileri sunulan Konsolosluk Çağrı Merkezi'ne başvurulması mümkündür.

Konsolosluk Çağrı Merkezi (7/24)

Tel: (ABD'den) +888 566 7656

(Türkiye'den) +90 312 292 29 29

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."