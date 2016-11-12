Dersimiz dayak

Skandalın adresi İstanbul Ümraniye... Fatih İlkokulu’nun 1-G sınıfı öğrencileri tahtada yazı yazmaya çalışıyor. Ancak ‘k’ harfini yazamıyor. Öfkeden gözü dönen öğretmen Tevfik Kılıç, çocuklara tekme-tokat saldırıp, derslerini veriyor!
Eğitim şart... Ancak eğitim günümüzde sadece öğrencilere değil öğretmenlere de şart! Özellikle birinci sınıf öğrencilerini gözünü bile kırpmadan döven öğretmen Tevfik Kılıç'a... İstanbulÜmraniye'deki Fatih İlkokulu1-G sınıfı öğretmeni TevfikKılıç, öğrencilerinden tahtaya yazı yazmalarını istedi. Tahtaya çıkan çocuklar yazmakta zorlanınca sinirlenen öğretmen, önce hakaret etti. Ardından hızını alamadı çocuklara vurmaya başladı. Minik bedenler yüzlerine inen tokatla sarsılırken, Kılıç, tekmeleyip itmeyi unutmadı.
VELİLER İSYANDA
Öğretmenlerinden dayak yiyen çocuklar korku dolu anlar yaşadı. Hatta bir tanesi korkudanaltını ıslattı. Bu inanılmaz anları ise sınıftaki bir öğrenci kaydetti. Cep telefonuna yansıyan skandal ortaya çıktığında veliler ayaklandı. Çocuklarına dayak atılmasına inanamayan veliler okula koştu. Tevfik Kılıç'ın görevden atılmasını isteyip protesto gösterisi yapan veliler, "Gözümüzden sakındığımız evlatlarımızı kimlere emanet etmişiz? Bu devirde bir öğretmen nasıl olurda çocukları dövebilir. Dayakla mıeğitim oluyor?" diyerek isyan etti.
HER GÜN DÖVÜYORMUŞ
Görüntülerde öğretmenin tokat attığı küçük B.G., "Öğretmenimizbize küfür etti, dövdü. Tokatatıyor, küfür ediyor. Kitaptaki gibiyapıyorum ama yine de kızıyor" dedi. B.G.'nin annesi Feride G. deşikayetçi olduğunu ve öğretmenin okuldan uzaklaştırılması gerektiğini belirterek, şöyle konuştu: "O kim oluyor da benim çocuğuma vuruyor? O öğretmen okuldan gitsin. Bu ilk değil. Her gün benimçocuğumu dövüyor. Oğılum, 'Annebana vurdu, başımı yere çarptım' diye anlattı. Küfredip kulağını çekiyor. Böyle öğretmen olmaz olsun."
Görüntülerde öğretmenin dövdüğü küçük B.G., "Öğretmenimiz bize küfür etti, dövdü. Tokat atıyor, vuruyor. Kitaptaki gibi yapıyorum ama kızıyor" dedi.
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