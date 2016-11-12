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Dersimiz

Skandalın adresi İstanbul Ümraniye... Fatih İlkokulu’nun 1-G sınıfı öğrencileri tahtada yazı yazmaya çalışıyor. Ancak ‘k’ harfini yazamıyor. Öfkeden gözü dönen Tevfik Kılıç, çocuklara tekme-tokat saldırıp, derslerini veriyor!

Dersimiz dayak
Eğitim şart... Ancak eğitim günümüzde sadece öğrencilere değil lere de şart! Özellikle birinci sınıf öğrencilerini gözünü bile kırpmadan döven öğretmen Tevfik Kılıç'a... İstanbul Ümraniye'deki Fatih İlkokulu 1-G sınıfı öğretmeni Tevfik Kılıç, öğrencilerinden tahtaya yazı yazmalarını istedi. Tahtaya çıkan çocuklar yazmakta zorlanınca sinirlenen öğretmen, önce hakaret etti. Ardından hızını alamadı çocuklara vurmaya başladı. Minik bedenler yüzlerine inen tokatla sarsılırken, Kılıç, tekmeleyip itmeyi unutmadı.

VELİLER İSYANDA
Öğretmenlerinden yiyen çocuklar korku dolu anlar yaşadı. Hatta bir tanesi korkudan altını ıslattı. Bu inanılmaz anları ise sınıftaki bir öğrenci kaydetti. Cep telefonuna yansıyan skandal ortaya çıktığında veliler ayaklandı. Çocuklarına dayak atılmasına inanamayan veliler okula koştu. Tevfik Kılıç'ın görevden atılmasını isteyip protesto gösterisi yapan veliler, "Gözümüzden sakındığımız evlatlarımızı kimlere emanet etmişiz? Bu devirde bir öğretmen nasıl olur da çocukları dövebilir. Dayakla mı eğitim oluyor?" diyerek isyan etti.

HER GÜN DÖVÜYORMUŞ
Görüntülerde öğretmenin tokat attığı küçük B.G., "Öğretmenimiz bize küfür etti, dövdü. Tokat atıyor, küfür ediyor. Kitaptaki gibi yapıyorum ama yine de kızıyor" dedi. B.G.'nin annesi Feride G. de şikayetçi olduğunu ve öğretmenin okuldan uzaklaştırılması gerektiğini belirterek, şöyle konuştu: "O kim oluyor da benim çocuğuma vuruyor? O öğretmen okuldan gitsin. Bu ilk değil. Her gün benim çocuğumu dövüyor. Oğılum, 'Anne bana vurdu, başımı yere çarptım' diye anlattı. Küfredip kulağını çekiyor. Böyle öğretmen olmaz olsun."



Görüntülerde öğretmenin dövdüğü küçük B.G., "Öğretmenimiz bize küfür etti, dövdü. Tokat atıyor, vuruyor. Kitaptaki gibi yapıyorum ama kızıyor" dedi.
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  • 12 Kasım 2016, Cumartesi
  • Gazete
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