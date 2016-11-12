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Cumhuriyet'in kritik ismine tutuklama istemi

Cumhuriyet Gazetesi'nin kritik ismi , tutuklama istemiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Cumhuriyetin kritik ismine tutuklama istemi

Terör operasyonları kapsamında gözaltına alınan Cumhuriyet Gazetesi İcra Kurulu Başkanı , savcılık sorgusunun ardından tutuklama istemiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.
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  • 12 Kasım 2016, Cumartesi 16:23
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