Terör operasyonları kapsamında gözaltına alınan Cumhuriyet Gazetesi İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay, savcılık sorgusunun ardından tutuklama istemiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.
Cumhuriyet'in kritik ismine tutuklama istemi
Cumhuriyet Gazetesi'nin kritik ismi Akın Atalay, tutuklama istemiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.
Etiketler: AKIN ATALAY
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