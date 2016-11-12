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Cumhuriyet'e İnan'mıyor

İşadamı bir zamanlar ’nın eski yöneticilerindendi. Terör operasyonu sonrası tanık olarak savcıya ifade verdi: Artık Cumhuriyet gazetesi okumuyorum...

Cumhuriyete İnanmıyor
Yazarları 'nün kumpasında gözaltına alındı. Tutuklandı. Ancak Cumhuriyet gazetesi, bir anda FETÖ'nün yanında yer aldı! Can Dündar yayın yönetmeni olunca, gazetenin politikası şaştı! Teröristbaşı Gülen, gazetenin sürmanşetinde yer aldı. Terör örgütü 'nın elebaşıları sayfalara taşındı! Bu gelişmeler sonrası savcılık düğmeye bastı. Cumhuriyet gazetesine terör soruşturması açıldı. 9 gazeteci tutuklandı. Can Dündar hakkında yakalama kararı çıkartıldı. O soruşturma kapsamında önemli bir gelişme daha yaşandı.

SELÇUK'UN DAVETİ ÜZERİNE
'nın eski yöneticilerinden olan işadamı 'ın "tanık" sıfatıyla ifadesi alındı. Kıraç, savcıya şunları anlattı: "Cumhuriyet Vakfı Başkanı İlhan Selçuk'un daveti üzerine 2009'da Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu üyeliğine katıldım. Vefatından bir ay önce Selçuk bana Cumhuriyet'in çizgisini değiştirmeden yürütebilecek kişinin başkanvekili Alev Coşkun olduğunu söyledi. Vakfın yönetim kurulu üyelerinden Aydın Aybay'ın vefatının ardından ilk toplantı yapıldı. Yurt dışında olduğum için oyum geçersiz sayıldı. Ben de bir daha 17 Şubat 2014'te istifa ettim. Alev Coşkun ile Şevket Tokuş'un ise yönetim kurulu üyeliğinden çıkarıldığını öğrenince çok üzüldüm. 90 yıllık Cumhuriyet gazetesi çizgisi artık tamamen kaybolarak bugünkü haline gelmiştir. Bu olaylardan sonra Cumhuriyet gazetesi almamaya ve okumamaya karar verdim..."
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  • 12 Kasım 2016, Cumartesi
  • Gazete
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