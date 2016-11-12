"CHP 15 Temmuz'un farkında değil"

"CHP, 15 TEMMUZ'UN FARKINDA DEĞİL"
CHP'nin 15 Temmuz darbe teşebbüsünün farkında olmadığını belirten Çelik, atlatılan tehlikenin farkında olmayanların başında ana muhalefet partisinin bulunduğunu belirterek, "Ana muhalefet partisi ne yazık ki yaşanan bu büyük olayın travmanın, sinsi darbenin farkında olamıyor. 7 Şubat, 17-25 Aralık, 15 Temmuz olma inanın 5 yıl sonra ne bu devletten, ne de bahsettiğimiz gidişattan, tam bağımsızlığa doğru yürüyüşümüzden eser kalmayacaktı. Farklı bir tabloyla karşı karşıya kalmış olacaktık. Garip olan ana muhalefet partisinin kalkıp olağan üstü hali eleştirmesini, Avrupa Birliği yetkililerinin eleştirmesine doğrusu anlam bulamıyoruz."
"BURASI DİNGONUN AHIRI MI?"
Tutuklanan HDP'li milletvekilleri ile ilgili süreci anlatırken mahkemeye ifade vermek için gitmediklerini hatırlatan Çelik, şöyle konuştu: "Kanun önünde herkes eşit değil mi? Eşit. Bir suç isnat ediliyorsa sana git mahkemeye ifadeni ver. Bu isteniyor senden. Sen bu ifadeyi vermekten neden kaçınıyorsun. Suç işleme imtiyazı kimse de var mı? Ben suç işleyebilirim. Kanunlar bana ilişmez. Böyle bir şey var mı? Böyle bir imtiyaz olur mu? Böyle bir imtiyaz söz konusu değil. Ama adam çıkıyor terör örgütü mensubu ve onun uzantısı siyasiler diyorlar ki; Biz yargıyı tanımayız. Demokrasiye de inanmam. Ne güzel ya. Sırtımı terör örgütüne dayarım, yetkiyi de milletten alırım, talimatı da dağdan alırım. Ulan burası dingonun ahırı mı be? Olacak şey mi bu. Siyasi partiler demokrasilerin vazgeçilmez unsurları. Demokrasi, hukuk tanımayacaksın, talimatı sana oy veren 3-5 milyon insandan almayacaksın. Ondan sonra çıkıp ahkam keseceksin. Avrupa'nın cadde ve sokaklarında nutuklar atacaksın. Bu olacak şey değil."
"SAYGI DUYUN"
Avrupa Birliği ülkeleri elçilerinin HDP'nin parti gurup toplantısına katılmasını da eleştiren Çelik, Avrupa Birliği ülkeleri elçilerinin
HDP'nin parti grup toplantısına katıldığını ifade ederken, "Neymiş efendim dedikleri şu; Kaygı duyuyoruz. Konya'dan o elçileri sesleniyorum. Saygı duyun, saygı. Saygı gösterdiğimiz ülkelerin bu elçilerinin yapmış olduklarıyla birlikte Avrupa Birliği ülkelerinin terör ve teröristleri orada barındırma konusundaki atmış oldukları adımlardan dolayı bizim Avrupa Birliği'nin gidişatından kaygımız var. Avrupa Birliği giderek terör ve teröristi seviciliğe başladı. Hangi Ak Partili, milletvekillerinin tutuklanmasını ister? Bunların olmaması için, partilerin kapatılmaması için biz ne kadar mücadele verdik. Yeter ki siz demokrasi çizgisinde kalın, hukuk çizgisinde kalın. Ama ne yazık ki bundan eser kalmadığını gördük. Burası yol geçen hanı değil. Burası Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve burası köklü bir devlet. Bu köklü devlet kendi geleceğini böyle ne idüğü belirsiz zırvaların yüzünden tehlikeye atacak değildir. Bunu da herkes kulağına küpe etsin."
MHP'YE TEŞEKKÜR CHP'YE ELEŞTİRİ
Çelik, konuşmasında MHP'ye de teşekkür ederken, "Alkışlayalım. Bu konuda sorumla davranmak gerekiyor. Bakıyor Türkiye'yi bekleyen tehlikeler ortada. Ne yapacaksınız, sorumlu davranış ve bunu yerine getiriyor. Ama CHP iktidar şansı olmadığı için her şeye karşı. Milli birlikten, terörle mücadele de yoksun. Allah aşkına 'Sen niye varsın CHP' diye sormak istiyorum. CHP'nin neye hizmet ettiğini kendi partilileri bile zorlandığını belirtmek istiyorum" dedi.
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darbenin gerceklesmemesine zaten en cok chpkk lilar uzuldu din dusmani chpkk
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