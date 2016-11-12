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Çavuşoğlu'ndan kritik telefon trafiği

Dışişleri Bakanı , Slovakya Dışişleri Bakanı Miroslav Lajcak ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile telefon görüşmesi yaptı.

Çavuşoğlundan kritik telefon trafiği
Dışişleri Bakanı , Slovakya Dışişleri Bakanı Miroslav Lajcak ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile telefon görüşmesi yaptı.

Bakan Çavuşoğlu, bugün mevkidaşı Lajcak ve NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile telefon görüşmesi yaptı. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu ile Stoltenberg arasındaki görüşmede NATO'nun Türkiye'ye uyarlanmış güvenlik tedbirleri ve NATO-AB ilişkileri konularında görüş alışverişinde bulunuldu. Öte yandan, Çavuşoğlu-Stoltenberg ikilisi, önümüzdeki döneme ilişkin ziyaret takvimini ele aldı.
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  • 12 Kasım 2016, Cumartesi 18:23
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