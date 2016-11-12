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Çarşafa dolandı

Gayrimeşru ilişkiden doğan ikizleri hastalanan adam, tanınmamak için kara çarşaf giyip hastaneye gitti. Ancak canlı bomba şüphesiyle meydan dayağı yedi...

Çarşafa dolandı
Şaka gibi olay Samsun'da yaşandı. Evli ve 1 çocuk babası Ö.K.'nın (35), evli olan akrabası ile gayrimeşru ilişkisi sonucu ikiz kızları dünyaya geldi. 3 aylık oldukları öğrenilen ikizler hastalanınca anneleri tarafından Samsun Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne götürüldü. Çocuklarının hasta olduğunu öğrenen Ö.K., onları görmek için kendince mükemmel bir plan yaptı! Tanınmamak için kara çarşaf giyen Ö.K., ellerine de siyah kadın eldiveni takıp hastaneye gitti. Hastanede Ö.K.'nın erkek olduğunu anlayan vatandaşlar canlı bomba zannedip üzerine atlayarak darp etti. Ö.K.'yı vatandaşların elinden polis güçlükle kurtardı. Gözaltına alınarak Samsun Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Ö.K.'nın kadın kıyafetini çocuklarını görmek için giydiği ortaya çıkınca darp sonucu yaralandığı için müşteki konumunda karakola götürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
  • 12 Kasım 2016, Cumartesi
  • Gazete
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