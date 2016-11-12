Çarşafa dolandı

Şaka gibi olay Samsun'da yaşandı. Evli ve 1 çocuk babası Ö.K.'nın (35), evli olan akrabası ile gayrimeşru ilişkisi sonucu ikiz kızları dünyaya geldi. 3 aylık oldukları öğrenilen ikizler hastalanınca anneleri tarafından Samsun Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne götürüldü. Çocuklarının hasta olduğunu öğrenen Ö.K., onları görmek için kendincemükemmel bir plan yaptı! Tanınmamak için kara çarşaf giyen Ö.K., ellerine de siyah kadın eldiveni takıp hastaneye gitti. Hastanede Ö.K.'nın erkek olduğunu anlayanvatandaşlar canlı bomba zannedipüzerine atlayarak darp etti. Ö.K.'yı vatandaşların elinden polis güçlükle kurtardı. Gözaltına alınarak Samsun Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Ö.K.'nın kadın kıyafetiniçocuklarını görmek için giydiğiortaya çıkınca darp sonucu yaralandığı için müşteki konumunda karakola götürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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