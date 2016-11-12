ByLock’tan sonra Tango’lu tablet

Diyarbakır'da FETÖ'den tutuklanan bir zanlı "etkin pişmanlık" yasasından faydalandı. İtirafçı olan zanlı ByLock programını tavsiye üzerine telefonuna indirdiğini belirtip şunları anlattı: "Programda sadece 4 kişi ile yazışmalarımız oluyordu. Yazışmalarda Gülen'in vaazları konuşuluyordu. Bu programı telefonumdan geçen yıl sildim ve kaldırdım. Daha doğrusu bu program sistem üzerinden kaldırılmış ve kullanılamaz hale gelmişti" dedi. Geçen yıl ByLock programı ortadan kaldırılınca kendilerine program yüklü tablet dağıtıldığını öne süren zanlı, "Yanılmıyorsam tableti bana A.Ç. adlı birisi getirdi. Tablete 'Tango' adlı bir program yüklenmişti ama bu program bilindik 'Tango' programından farklıydı. Programda konuşacağımız kişilerdi ekliydi, Cemaatle iletişimim zayıflayınca tableti benden aldılar" dedi. Pişmanlık yasasından faydalanan zanlı adli kontrol hükümleri gereğince serbest bırakıldı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.