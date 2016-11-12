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’tan sonra ’lu tablet

ByLock’tan sonra Tango’lu tablet
Diyarbakır'da 'den tutuklanan bir zanlı "etkin pişmanlık" yasasından faydalandı. İtirafçı olan zanlı programını tavsiye üzerine telefonuna indirdiğini belirtip şunları anlattı: "Programda sadece 4 kişi ile yazışmalarımız oluyordu. Yazışmalarda Gülen'in vaazları konuşuluyordu. Bu programı telefonumdan geçen yıl sildim ve kaldırdım. Daha doğrusu bu program sistem üzerinden kaldırılmış ve kullanılamaz hale gelmişti" dedi. Geçen yıl ByLock programı ortadan kaldırılınca kendilerine program yüklü tablet dağıtıldığını öne süren zanlı, "Yanılmıyorsam tableti bana A.Ç. adlı birisi getirdi. Tablete '' adlı bir program yüklenmişti ama bu program bilindik 'Tango' programından farklıydı. Programda konuşacağımız kişilerdi ekliydi, Cemaatle iletişimim zayıflayınca tableti benden aldılar" dedi. Pişmanlık yasasından faydalanan zanlı adli kontrol hükümleri gereğince serbest bırakıldı.
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  • 12 Kasım 2016, Cumartesi 01:03
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