Bombayı kaymakamlık çalışanının kardeşi koymuş!

Kaymakam Safitürk için Gaziantep Havalimanı'nda tören düzenlendi. Şehit kaymakamın Konya'da öğretmenlik yapan eşi Ayşegül Safitürk, törende oğlu Eren ile cenazenin yanına giderek, "Ağlamayacağım, hainleri sevindirmeyeceğim" dedi. Buradaki törenin ardından cenaze Sakarya'nın Geyve ilçesine gönderildi.
İLÇEYE YENİ DÖNMÜŞTÜ
Safitürk'ün şehit olduğu bombalı saldırıyla ilgili yürütülen soruşturma ise derinleşti. Derik Kaymakamı Safitürk'ün saldırıdan 3 gün önce İçişleri Bakanlığının belediyelere kayyum olarak atanan mülki idare amirleri ile ilgili toplantısına katılmak için Ankara'ya gittiği ve patlamanın olduğu gün dönüp göreve başladığı öğrenildi.
BOMBA ODASINA KONULMUŞ
Soruşturmayı yürüten güvenlik birimleri, saldırının nasıl gerçekleştiğini de tespit etti. Emniyet birimlerine göre, patlayıcı önceden makam odasına konuldu. Perşembe günü sabah makamına giden Safitürk masasına oturduktan kısa süre sonra da patlayıcı teröristler tarafından uzaktan kumandayla patlatıldı.
Habertürk'ün haberine göre, saldırının plastik patlayıcı ile yapıldığının belirlendiği ve bombanın kaymakamlıkta çalışan bir memurun kardeşi tarafından konulduğu üzerinde durulduğu iddia edildi. Soruşturma kapsamında, aralarında kaymakamlık çalışanlarının da bulunduğu yaklaşık 30 şüpheli gözaltına alındı.
Patlamada hafif yaralananların da ifadesine başvurulmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldüğü belirtildi. Saldırının ardından gözaltına alınanlardan 2 kişininse serbest bırakıldığı öğrenildi. Saldırıyı, PKK'nın şehir örgütlenmesi YPS üstlendi.
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