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Erdoğan, Boğaziçi Üniversitesi'ne atadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Boğaziçi Üniversitesi lüğü'ne Prof. Dr. 'ı atadı.

Erdoğan, Boğaziçi Üniversitesine rektör atadı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Boğaziçi Üniversitesi lüğü'ne Prof. Dr. 'ı atadı.

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımız, Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğüne, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 130 uncu ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddeleri uyarınca, Yükseköğretim Kurulunun önerdiği adaylar arasından Prof. Dr. Mehmed Özkan'ı atamışlardır" denildi.
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  • 12 Kasım 2016, Cumartesi 19:05
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