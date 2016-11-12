Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımız, Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğüne, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 130 uncu ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddeleri uyarınca, Yükseköğretim Kurulunun önerdiği adaylar arasından Prof. Dr. Mehmed Özkan'ı atamışlardır" denildi.
Erdoğan, Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör atadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Mehmed Özkan'ı atadı.
Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımız, Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğüne, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 130 uncu ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddeleri uyarınca, Yükseköğretim Kurulunun önerdiği adaylar arasından Prof. Dr. Mehmed Özkan'ı atamışlardır" denildi.
Etiketler: Boğaziçi Üniverisesi , Rektör , Mehmed Özkan , atama
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