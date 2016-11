Binlerce Erzurumlu tarihini unutmadı

Nene Hatun'un destanlaştığı 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı'nın (93 Harbi) 139'uncu yıl dönümünde Erzurum 'da binlerce vatandaş, sabah namazının ardından okunan salalarla Topdağı'ndaki Aziziye ve Mecidiye Tabyaları'na yürüdü. Yürüyüşe katılanlar İstiklal Marşı okuyup, dualar etti.Tarih boyunca Anadolu'nun önemli bir kalesi konumunda bulunan Erzurum'da, genç, yaşlı ve çocukların da aralarında bulunduğu binlerce kişiyle, 139 yıl önce Osmanlı-Rus Savaşı'nın yaşandığı Tabyalara saygı yürüyüşü düzenlendi. Tarihte "93 Harbi" olarak anılan 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı'nın en çetin muharebelerinin geçtiği Erzurum'da, Valilik ve Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde bu yıl dördüncüsü düzenlenen etkinlikte binlerce kişi, ellerinde Türk bayraklarıyla tabyalara 'ecdada saygı' için yürüdü. Kent merkezinden 4 kilometre uzaklıktaki Aziziye ve Mecidiye Tabyalarına yapılan yürüyüş öncesi, sabah ezanının ardından tarihteki gibi cami hoparlörlerinden "Ey Erzurumlular, ey ahali. Moskof, Aziziye'yi bastı. Allah'ını seven, eli silah tutan herkes, askerlerimizin yardımına koşsun. Vatanını seven yetişsin." çağrıları yapıldı.Ezan ve çağrılarla kentteki camilerde buluşan vatandaşlar, sabah namaz sonrası okunan salalar eşliğinde Karskapı Şehitliği'ne yürüyüp bir araya geldi. Çocukların ve yaşlıların da aralarında bulunduğu Erzurumlular, ellerinde Türk bayrakları ile 4 kilometre uzaktaki Top Dağı'nda yer alan ve "93 Harbi" sırasında düşmek üzereyken camilerden yapılan çağrıyla askerlerin yardımına koşan Erzurumluların destekleri ile düşmanın bozguna uğratıldığı tabyalara kadar yürüdü. Burada şehitler için Kur'an-ı Kerim okunarak dualar edildi. Ruslar ve Ermenilere karşı kahramanca mücadele edilen tabyaları gezen vatandaşlar, Aziziye savunmasındaki fedakarlığıyla tarihe geçen Nene Hatun'un kabrini de ziyaret etti.Öte yandan etkinlik kapsamında ATAK Doğa Sporları Kulübü öncülüğünde TEMA Vakfından da gönüllü gençlerin yer aldığı bir grup gece tabyalarda saygı nöbeti tuttu ve 15 Temmuz'a Şehitler Yolunda Off Road faaliyeti gerçekleşti. ATAK Motor Sporları Birimi Başkanı Çetin Bayram rehberliğinde Gez, Toparlak, Ağzı açık, Sivişli, Kaburga, Uzun Ahmet, Çoban Dede ve Tafta Tabyaları gezildi.