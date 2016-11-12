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Bebek firarda!

Ailesiyle misafirliğe giden 4 yaşındaki A.Ö. kapısı açık evden firar etti. Mahalle mahalle gezen ufaklığı bulan vatandaşlar karakola götürdü...

Bebek firarda!
Unutulmaz 'Bebek Firarda' filmi Bursa'da gerçek oldu. 'dan ailesi ile birlikte 'nin Bağlarbaşı Mahallesi'ndeki akrabalarının yanına giden 4 yaşındaki A.Ö. kapının açık olduğunu fark edince sokağa çıktı. Ayağında çorabı dahi bulunmayan A.Ö., evden uzaklaşınca bir daha geri dönemedi. Vatandaşlar tarafından bulunarak Bağlarbaşı Polis Merkezi'ne teslim edilen küçük çocuk ikram edilen bisküviyi de geri çevirmedi. A.Ö. polis memurlarına isminin İbrahim olduğunu söyledi.

YETKİLİLERDEN UYARI
Çocuğunu arayan aile A.Ö.'nün karakolda olduğunu öğrenince rahat bir nefes aldı. Yeğenini alan dayı Tuncay Karaca, "Çocuğun evde olmadığını görünce hemen polis merkezine geldim. Şükürler olsun buradaymış. Sağolsun polis memurları ona çok iyi bakmışlar" dedi. Yetkililer, çocukların bulunduğu evlerin kapılarının muhakkak kilitlenmesi gerektiğine dikkat çekti.

POLİSLERİ ÇOK SEVDİ
1994 yılında dünyada fırtınalar estiren Bebek Firarda evden kaçan sevimli bir bebeğin maceralarını anlatıyordu. Neyse ki A.Ö. de başına kötü bir şey gelmeden bulundu. Polisler ufaklıkla yakından ilgilendi.
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  • 12 Kasım 2016, Cumartesi
  • Gazete
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