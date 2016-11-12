Unutulmaz 'Bebek Firarda' filmi Bursa'da gerçek oldu. İstanbul'dan ailesi ile birlikte Osmangazi'nin Bağlarbaşı Mahallesi'ndeki akrabalarının yanına giden 4 yaşındaki A.Ö. kapının açık olduğunu fark edince sokağa çıktı. Ayağında çorabı dahi bulunmayanA.Ö., evden uzaklaşınca bir dahageri dönemedi. Vatandaşlartarafından bulunarak BağlarbaşıPolis Merkezi'ne teslim edilen küçükçocuk ikram edilen bisküviyi de geriçevirmedi. A.Ö. polis memurlarına isminin İbrahim olduğunu söyledi.
YETKİLİLERDEN UYARI
Çocuğunu arayan aile A.Ö.'nün karakolda olduğunu öğrenince rahat bir nefes aldı. Yeğenini alan dayı Tuncay Karaca, "Çocuğun evde olmadığınıgörünce hemen polis merkezinegeldim. Şükürler olsun buradaymış. Sağolsun polis memurları ona çok iyi bakmışlar" dedi. Yetkililer, çocukların bulunduğu evlerin kapılarının muhakkak kilitlenmesi gerektiğine dikkat çekti.
POLİSLERİ ÇOK SEVDİ 1994 yılındadünyada fırtınalarestiren Bebek Firardaevden kaçan sevimlibir bebeğinmaceralarınıanlatıyordu.Neyse ki A.Ö. debaşına kötübir şey gelmedenbulundu.Polisler ufaklıklayakındanilgilendi.
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