‘Batı’da veba gibi yayılıyor’

Belarus'u ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Belarus CumhurbaşkanıAleksandrLukaşenko ile MinskCamii'nin açılışını gerçekleştirdi. Cuma namazını burada kılan Erdoğan, yaptığı konuşmada caminin Türk-Belarus dostluğunun simgelerinden biri olacağını söyledi. Avrupa'daki hoşgörüsüzlüğe de dikkat çeken Erdoğan, "Avrupa ülkelerinin bir kısmında hoşgörüsüzlük, kendinden olmayanı düşman görme gibi hastalıklar adeta veba gibi yayılıyor" dedi. Lukaşenko ise "Minsk'teki bu cami umarız ki İslam'ın gerçek değerlerini tanıtma işinde büyük rol olacaktır" diye konuştu.
EKMEK VETUZ YEDİ Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz darbe girişimi nedeniyle ertelenen Belarus ziyaretini dün gerçekleştirdi. Başkent Minsk'teki havalimanında, bereket anlamına gelen, ekmek ve tuzla karşılanan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, ekmeği tuza banarak yedi. Bağımsızlık Sarayı'na giden Erdoğan, mevkidaşı Aleksandr Lukaşenko ile bir araya geldi. Erdoğan, "Belarus'la yapacağımız özellikle ekonomik alanda çok büyük işler var" dedi.
Minsk'te 54 yıl önce yıkılan Minsk Camii, Türkiye'nin katkılarıyla yeniden yapıldı. Erdoğan, dün mevkidaşıyla birlikte caminin açılışını yaptı.
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