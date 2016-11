Başkanlık referandumu için tarih verdi!

Belarus ziyaretlerinin ardından dün gece Denizli'ye gelen Bakan Zeybekci, Buldan'da vatandaşlarla bir araya geldi. AK Parti milletvekilleri ve belediye başkanlarıyla gittiği düğün salonunda halka hitap eden Zeybekci, Türkiye'nin 15 Temmuz darbe girişiminin ardından dimdik ayakta olduğunu söyledi.



Zeybekci, şunları söyledi:



"15 Temmuz Haçlı Seferlerinin sonuncusudur. 15 Temmuz Türkiye'nin doğusunda ve güneydoğusunda bir Kürdistan ve ardından da Ermenistan üretme faaliyetinin son adımıdır. 2013 yılında Mayıs ayında faizler, enflasyon düştü, IMF'ye güle güle dedik, 3. Köprü'nün temeli atıldı, tüp geçit ve Kanal İstanbul projeleri devam ediyordu. Gezi olaylarını başlatan aynı şerefsizlerdi. Bundan sonra aklınıza gelebilecek her türlü ihanette yine aynısı olacak. Ama Türkiye'ye ekonomik anlamda hiçbir tuzak kuramazlar. Hiç merak etmeyin. Allahın izniyle Türkiye dünyanın 18. büyük, Avrupa'nın 7. büyük ekonomisi."



Türkiye'nin AB'ye üye olmayı muasır medeniyet seviyesine ulaşmak için istediğini belirten Zeybekci, "Türkiye'nin hedefi AB'ye üye olmak. Olmazsa ne olur? Hiçbir şey olmaz. Ama Gazi Mustafa Kemal'ın gösterdiği o muasır medeniyet hedefi bizim hedefimizdir. Avrupa Birliği'nin standartlarını tutturmayı, gösterdiği kriterlerin üstüne çıkmayı hedefliyoruz. Türkiye vatandaşı olmanın bir bedeli var. Bu bedeli biliyoruz. Bedeli çok çalışmak. 15 Temmuz'u defeden Türkiye oldu. Bize bir yerlerden destek gelmedi" dedi.



"BİZ ENSESİNDEN TUTUYORUZ, AVRUPA'DAN SES GELİYOR"

HDP milletvekillerinin tutuklanmasını değerlendiren Nihat Zeybekci, eline saz alıp yola çıkanların Kandil'in talimatına boyun eğdiğini öne sürdü. Zeybekci, "Bunların elleri silaha, Türkiye'yi bölmeye yöneldi. 'Sizin mahkemenizi de kanunlarınızı da tanımıyoruz' dediler. Bu devletin tek bir şansı vardı. Ya bu hainlerin dediklerini kabul edecekti, devletlikten çıkacaktı, ya da bunların ensesinden tutacaktı, getirecekti, yapmam dedikleri her şeyi yaptıracaktı" diye konuştu.



HDP milletvekillerinin tutuklanmasına, AB'den tepki gelmesini eleştiren Zeybekci, "Biz bunların ensesinden tutuyoruz, Avrupa'dan ses geliyor. Eğer senin Türkiye'de bu kadar özgürlük, insan hakları, demokrasi, masum insanların menfaatleriyle ilgili hassasiyetlerin varsa 15 Temmuz'dan sonra Avrupa'dan milyonlarca insanın, Türkiye'ye yapılan saldırıyı proteste etmek için Türkiye'ye doğru yürüyüşe geçmiş olması lazım. Bu milletin hesabını hainlerden sonuna kadar soracağız. FETÖ'den de, PKK ve uzantılarından da nerede olursa olsun bunun hesabını soracağız" dedi.



"BU İHANET BİTECEK"

Zeybekci, PKK ile kararlılıkla mücadele edilip terörün sona erdirileceğini belirterek, "Hiç endişe etmeyin. Bu ihanet bitecek. PKK bitecek. Ya bu ezanlar dinecek, ya bu devlet bitecek, ya da bu ihanet bitecek. Siz başladığı operasyonu yarım bırakan bir doktor gördünüz mü? Bu operasyon başlamıştır, bu ameliyat bitecek. Bu kadar net" diye konuştu.



Nihat Zeybekci, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a saldırıldığını kaydederken de "Bu milletin ve ümmetin tek güveni var Recep Tayyip Erdoğan, başka yok. Onun için ona saldırıyorlar zaten. Yoksa Recep Tayyip Erdoğan, 'Tamam bıraktım her şeyi, kenara çekildim, inzivaya çekildim' desin, heykelini dikerler hepsi. 'Oh kurtulduk' diye. Çünkü ondan sonra çökecekler bu milletin başına" dedi.



14 yıldan beri istikrarlı bir dönem yaşandığı görüşünü savunan Zeybekci, " Siyasi istikrarla beraber ekonomik istikrar da sürüyor. Arada çomak sokanlar oluyor, arada elektrik düğmesini kapatanlar oluyor. Başbakanımız Binali Yıldırım'ın dediği gibi, 'Hükümet olduk, başımıza gelmeyen kalmadı.' Ama Allah'a şükür dimdik ayaktayız. Her gün bir önceki günden daha güçlüyüz, iyiyiz" diye konuştu.



BAŞKANLIK REFERANDUMU İÇİN TARİH VERDİ

Başkanlık sistemiyle ilgili anayasal çoğunluk sağlansa bile referanduma gideceklerini belirten Zeybekci, "TBMM'de Anayasa değişikleri 367'nin üzerinde olursa referanduma gitme şansı yok. Ama biz, AK Parti ve MHP ile TBMM'de bu milletin sorumluluğunu üzerinde taşıyan milletvekilleri 380 milletvekilini geçsek bile millete soracağız. 2017'nin Nisan, Mayıs yada Haziran ayında millete gideceğiz" dedi.



Zeybekci, Denizlililerden de referandumda başkanlık sistemi için Türkiye ortalamasının üstüne çıkma ve dikkat çekici sonuç çıkarmalarını istedi.