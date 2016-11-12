Başbakan Binali Yıldırım İstanbul'da Şehrin Mimarları buluşması'nda konuştu.

Yıldırım'ın açıklamalarından öne çıkan kısımlar şöyle:

"AK Parti olarak hükümet programlarımzı söyledik. Marka şehirler kuracağız ancak şehirleri devraldığımız medeniyeti korumak onların zarar görmesini önlemek daha önemli. Şehirlerimzide maalesef geçmişin değerlerinin büyük bir savaş içinde olduğunu görüyoruz. Geçmişimiz imar rantına yenik düşüyor. Belediyelerimizin dosyalarının yüzde 85 imar revizyonu ile ilgili."

"DİKEY YAPILANMALAR DUR DEMEMİZ LAZIM"

"İmar revizyonlarına ve dikey yapılaşmalara artık dur dememiz gerekiyor. İmarsız yapılaşma İzmir'de var. Bir hatıramı paylaşmak istiyorum. Almanya'ya giden bir arkadaşımız uzun yıllar orada çalıştıktan sonra çocukları oluyor. Ve sürekli babasından İstanbul'u dinliyor. Çocuk sabırsızlanıyor ve İstanbul'u görmek istiyor. Babası da tamam seni görtüeceğim diyor. 'Nasıl evladım İstanbul'u beğendin değil mi?' diyor. Çocuk baba savaştan sonra gelsek daha iyi olmaz mıydı diyor."

"Biz dünyaya medeniyet götürmüşüz maneviyatla geleceği birleştirmişiz. Maalesef mazimizin gereğini yapmakta yeterince başarılı olamadık. Fatih Sultan Mehmet diyor ki "Asıl marifet halkın kalbini ruhunu inşa edecek şehirletr inşa etmektir."

Şehirler halkın ruh halini yansıtıyor."



"Bina yapıyor kocaman arsada bir bakıyorsun merdivenden geçerken yukardan kiriş önünü kesiyor. Doğrusu bu işi ortadan kaldıracak sizsiniz. Karadeniz'de bir müteahhit bina yapmış. Çokta para kazanmış, memleketine hastane yapıp bağışlamış ama hastane açılamıyor. Neden? Çünkü kaçak kat çıkmış. 7 katlık izin almış ama 8 kat yapmış. İlla yaparken bir çıkntı bir değişiklik yapmak için şeytan dürtüyor. Şehircilik konusu Avrupa'da neden daha düzenli bize göre? Çünkü izin verme işi ile sınırlı tutulmuyor. İşin her aşamasında bir sorumlu var. Belediyelerde bu işin sahibi kuruluşlarda her binaya bir sorumlu veriyor. İş bitinceye kadar takip ediliyor.

Mimarlık işinde biz her endense biz geç devreye girdik. Bizim küresel anlamda mimarlarımız yeni oluşmaya başladı.



Biz hükümet olarak son 14 yılında ata yadigarlarımızı ihya etme konusunda titiz davranıyoruz. 5 bini üzerinde tarihi eserimizi yeniledik pırıl pırıl oldu.

Sit konusunda bakış açısının gözden geçirilmesi lazım. Tarihi eseri ancak dokunarak,sağlamlaştırılarak düzeltebiliriz. Yabancıların tarihi binalarına giriyorsun içeride asansör var. Tarihi bianmızı etkin olarak değerlendiremiyoruz. Haydar Paşa Garı her işte kulalnılabilir ne var bunda? 24 saat boyu yaşam alanına getiebiliriz.