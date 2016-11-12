Baba tokadı

Teröre her fırsatta kol kanat geren vekiller bir bir tutuklandı. PKK'lı hainler ise boş durmadı. Geçtiğimiz Cuma günü Diyarbakır'da yine vatandaşımızı, güvenlik güçlerimizi hedef aldı. Saldırıda 2 polisimiz şehit olurken, 9 vatandaşımız hayatını kaybetti, 100'den fazla kişi de yaralandı. Bombalı saldırıda ölen Zeynep Sevinçer'in babası ise hainlere lanet yağdırdı. Veysi Ece, kızının ardından biri 4 aylık bebek, diğeri 4 yaşında 2 torununun öksüz kaldığını anlattı. Hem PKK'ya hem de onun siyasi uzantısı olan HDP'ye lanet yağdırdı. Acılı baba Veysi Ece, duygularını şöyle anlattı: "Doğu ve Güneydoğu AnadoluBölgesi'nde yaşayan vatandaşlar terörden bıktı,usandı. Halk onları milletvekili yapmadı mı,onlara belediye vermedi mi? Ama bunlar bizebombalı saldırıdan başka hiçbir şey yapmadı.Yeter artık. Onların yüzünden kızımı kaybettim.Şimdi benim torumlarım ne yapacak? Beniöldürerek hakkımı savunamazsın."
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