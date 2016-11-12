Avukatı döven polise 2 yıl hapis

İzmir'de haklarında 'yağma' suçundan soruşturma yürütülen R.G. ve B.O., 21 Ağustos 2015'te polis M.A. tarafından İzmir Adliyesi'ne götürüldü. Şüpheliler ve avukatlar, bu sırada soruşturma evrakını incelemeye başladı. Polis M.A., avukat Tuba Aksu'nunelindeki dosyayı almak isterkenyere düşürdü. Bu duruma öfkelenip,Aksu'nun kolunu ve boğazınısıktı. Vücudunda morluklar oluşan Aksu M.A.'dan şikayetçi oldu. Hakkında dava açılan polise 2 yıl hapis cezası verildi.
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