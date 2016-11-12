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Avukatı döven polise 2 yıl hapis

Avukatı döven polise 2 yıl hapis
İzmir'de haklarında 'yağma' suçundan soruşturma yürütülen R.G. ve B.O., 21 Ağustos 2015'te polis M.A. tarafından Adliyesi'ne götürüldü. Şüpheliler ve avukatlar, bu sırada soruşturma evrakını incelemeye başladı. Polis M.A., avukat Tuba Aksu'nun elindeki dosyayı almak isterken yere düşürdü. Bu duruma öfkelenip, Aksu'nun kolunu ve boğazını sıktı. Vücudunda morluklar oluşan Aksu M.A.'dan şikayetçi oldu. Hakkında dava açılan polise 2 yıl hapis cezası verildi.
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  • 12 Kasım 2016, Cumartesi
  • Gazete
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