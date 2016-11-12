Avrupa otur sıfır

Batı, Türk düşmanlığında ittifak yaptı. Alman Federal Meclisi ‘Türkiye’ özel oturumuyla toplandı! Terör örgütü PKK’nın Suriye’deki uzantısı olan PYD’nin sözde lideri Salih Müslim’i ağırladı. Belçika ise ülkedeki 15 teröristin mal varlıklarını dondurma kararı aldı! Ancak bunların içine PKK, FETÖ ve DHKP-C’li hainler alınmadı
ABD ve Avrupa işi gücü bıraktı. Türkiye'yi hedef aldı. Eli kanlı hainleri bahane edip Türk milletine hakaretler yağdırdı. Son olarak PKK'nın siyasi uzantısı olan HDP'liler tutuklanınca Avrupa şoka uğradı. Avrupa Birliği üyesi ülkelerin meydanlarında terör örgütü PKK'nın paçavraları açıldı. Ardından HDP'lilere sahip çıkıldı. İşte bunun son örneği Almanya'da yaşandı. Alman Federal Meclisi, önceki gün Türkiye özel oturumu ile toplandı.
TV VE RADYOLARI HALA YAYINDA!
Almanlar, Türkiye'nin iç meselelerine kafayı taktı. Terör örgütü PKK'nın sözcüleri olan HDP'lileri aklamaya çalıştı. Bu oturuma PKK'nın Suriye'deki uzantısı olan terör örgütü PYD'nin sözde lideri Salih Müslim de katıldı. Müslim, meclis içinde bulunan lokantadaki bir masada ağırlandı. Yaklaşık iki saat süren yemeğe Sol Partili Milletvekilleri Sevim Dağdelen ve Heike Haensel de katıldı. Oturumda ayrıca İncirlik'teki Alman askerlerinin görev süresinin 1 yıl daha uzatılması kararlaştırıldı. Almanya'da bunlar olurken, Belçika da boş durmadı! Belçika 15 terörşüphelisinin mal varlıklarını dondurma kararıaldı. 15 kişilik listede Brüksel'de 22 Mart'ta intihar saldırısı düzenleyen Khalid ve İbrahim El Bakraoui kardeşlerin kuzeni Oussama Atar da vardı. Ancak listeye terör örgütü PKK, FETÖ ve DHKP-C üyeleri alınmadı. Öte yandan, Belçika, terör örgütleri PKK, DHKP-C ve FETÖ'nün Avrupa'da en aktif olduğu ülkeler arasında yer alıyor. Çok sayıda PKK bağlantılı derneğin bulunduğu ülke, terör örgütünün televizyon ve radyo kanallarına da evsahipliği yapıyor. PKK'nın Avrupa'dakielebaşlarından ZübeyirAydar ve Remzi Kartal'ın yanısıra çok sayıda terör suçlusuda Belçika'da serbestçehareket ediyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.