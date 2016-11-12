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otur sıfır

Batı, Türk düşmanlığında ittifak yaptı. ‘Türkiye’ özel oturumuyla toplandı! Terör örgütü ’nın Suriye’deki uzantısı olan PYD’nin sözde lideri Salih Müslim’i ağırladı. Belçika ise ülkedeki 15 teröristin mal varlıklarını dondurma kararı aldı! Ancak bunların içine PKK, ve DHKP-C’li hainler alınmadı

Avrupa otur sıfır
ABD ve işi gücü bıraktı. Türkiye'yi hedef aldı. Eli kanlı hainleri bahane edip Türk milletine hakaretler yağdırdı. Son olarak 'nın siyasi uzantısı olan HDP'liler tutuklanınca Avrupa şoka uğradı. Avrupa Birliği üyesi ülkelerin meydanlarında terör örgütü PKK'nın paçavraları açıldı. Ardından HDP'lilere sahip çıkıldı. İşte bunun son örneği Almanya'da yaşandı. , önceki gün Türkiye özel oturumu ile toplandı.



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Almanlar, Türkiye'nin iç meselelerine kafayı taktı. Terör örgütü PKK'nın sözcüleri olan HDP'lileri aklamaya çalıştı. Bu oturuma PKK'nın Suriye'deki uzantısı olan terör örgütü PYD'nin sözde lideri Salih Müslim de katıldı. Müslim, meclis içinde bulunan lokantadaki bir masada ağırlandı. Yaklaşık iki saat süren yemeğe Sol Partili Milletvekilleri Sevim Dağdelen ve Heike Haensel de katıldı. Oturumda ayrıca İncirlik'teki Alman askerlerinin görev süresinin 1 yıl daha uzatılması kararlaştırıldı. Almanya'da bunlar olurken, Belçika da boş durmadı! Belçika 15 terör şüphelisinin mal varlıklarını dondurma kararı aldı. 15 kişilik listede Brüksel'de 22 Mart'ta intihar saldırısı düzenleyen Khalid ve İbrahim El Bakraoui kardeşlerin kuzeni Oussama Atar da vardı. Ancak listeye terör örgütü PKK, ve DHKP-C üyeleri alınmadı. Öte yandan, Belçika, terör örgütleri PKK, DHKP-C ve FETÖ'nün Avrupa'da en aktif olduğu ülkeler arasında yer alıyor. Çok sayıda PKK bağlantılı derneğin bulunduğu ülke, terör örgütünün televizyon ve radyo kanallarına da evsahipliği yapıyor. PKK'nın Avrupa'daki elebaşlarından Zübeyir Aydar ve Remzi Kartal'ın yanı sıra çok sayıda terör suçlusu da Belçika'da serbestçe hareket ediyor.
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  • 12 Kasım 2016, Cumartesi
  • Gazete
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