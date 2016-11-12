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Alman dergisi Demirtaş'tan mesaj istemiş

PKK'lı ve FETÖ'cü teröristlere kucak açan şimdi de terörden tutuklanan HDP Eş Genel Başkanı 'ı kirli propaganda malzemesi olarak kullanıyor.

Alman dergisi Demirtaştan mesaj istemiş

'da yayımlanan bir derginin, cezaevinde bulunan HDP Eş Genel Başkanı 'tan, propaganda amaçlı Avrupa ve Almanya'ya yönelik mesaj içeren not istediği öğrenildi.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, bir süredir takip edilen avukat C.K. hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Bursa'da avukatlık yapan C.K'yı 7 Kasım Pazartesi günü sabah saatlerinde gözaltına aldı.

DEMİRTAŞ'A ALMAN DERGİSİNİN MESAJINI GÖTÜRDÜ
C.K'nın, gözaltına alındığı gün Edirne F Tipi Cezaevinde tutuklu bulunan HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş'a ziyaret planladığı, bunu da partinin bazı yöneticilerine duyurduğu öğrenildi.

İstanbul'da HDP'nin bir ilçe başkanlığında yönetici olan avukat L.P'nin de Demirtaş'ı ziyaret edeceğini duyduğu C.K. ile irtibat kurduğu ve Alman dergisinin talebini ilettiği kaydedildi.

Alman dergisinin, propaganda amacıyla "Demirtaş'ın Avrupa ve Almanya'ya yönelik mesajını içeren, kendi el yazısıyla yazılmış not" istediği belirlendi.
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  • 12 Kasım 2016, Cumartesi 11:21
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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ihsan ihsan

alman gavuru ne yapacağını şaşırdı incirlikten bunları atın mültecileri bırakın görsünler

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 12.11.2016 13:19
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