Alman dergisi Demirtaş'tan mesaj istemiş

Almanya'da yayımlanan bir derginin, cezaevinde bulunan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'tan, propaganda amaçlı Avrupa ve Almanya'ya yönelik mesaj içeren not istediği öğrenildi.



Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, bir süredir takip edilen avukat C.K. hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Bursa'da avukatlık yapan C.K'yı 7 Kasım Pazartesi günü sabah saatlerinde gözaltına aldı.

DEMİRTAŞ'A ALMAN DERGİSİNİN MESAJINI GÖTÜRDÜ

C.K'nın, gözaltına alındığı gün Edirne F Tipi Cezaevinde tutuklu bulunan HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş'a ziyaret planladığı, bunu da partinin bazı yöneticilerine duyurduğu öğrenildi.

İstanbul'da HDP'nin bir ilçe başkanlığında yönetici olan avukat L.P'nin de Demirtaş'ı ziyaret edeceğini duyduğu C.K. ile irtibat kurduğu ve Alman dergisinin talebini ilettiği kaydedildi.

Alman dergisinin, propaganda amacıyla "Demirtaş'ın Avrupa ve Almanya'ya yönelik mesajını içeren, kendi el yazısıyla yazılmış not" istediği belirlendi.