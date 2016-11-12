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Aile bağları

Yediği mantar ’nın hayatını zehir etti. Önce karaciğeri iflas etti sonra da böbreği... Futbol antrenörü, ailesi sayesinde ölüme çalım attı!

Aile bağları
Denizli Buldan'da yaşayan (30) Nisan 2011'de mantar toplayıp yedi, zehirlenip komaya girdi. Yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren Tolanvağa'nın karaciğeri iflas etti. Genç adam nakil için İzmir'de özel hastaneye sevk edildi. Mehmet Tolanvağa'ya kardeşi Cengiz Tolanvağa donör oldu. Cengiz'den alınan karaciğer parçası 6 Mayıs 2011 tarihinde Doç. Dr. Murat Kılıç başkanlığındaki ekip tarafından Tolanvağa'ya nakledildi. Ancak talihsizlikler yakasını bırakmadı. Bu kez böbrek rahatsızlığı orta çıktı. Babası 58 yaşındaki İbrahim Tolanvağa'dan böbrek nakli yapıldı. Muğla Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu son sınıfındayken geçirdiği karaciğer nakli yüzünden okulunu 2012'de bitiren Mehmet Tolanvağa, Almanya'ya gitti futbol lisansı aldı. Türkiye'ye gelip girdiği KPSS sınavını kazadı. Çanakkale Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne futbol antrenörü olarak atanınca 2014 Ağustos'ta yurda döndü ve çalışmaya başladı. 5 yılda iki kez organ nakli olan Mehmet Tolanvağa "Spor yaparak, yaptırarak eskisinden daha sağlıklıyım" dedi. Beden eğitimi öğretmeni olan Cengiz Tolanvağa da ağabeyini hayata döndürdüğü için mutlu olduğunu söyledi.
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  • 12 Kasım 2016, Cumartesi
  • Gazete
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