Yine yalan yine Hürriyet

Adli Tıp Kurumu'ndan yapılan açıklamada "Gaziantep'te 20 Ağustos 2016 tarihinde gerçekleşen terör saldırısındaki patlama sırasında yaşamını kaybeden vatandaşlarımızın kimlik tespit ve otopsi işlemleri Adli Tıp Kurumu Gaziantep Adli Tıp Şube Müdürlüğünde görevli meslektaşlarımız tarafından titizlikle yapılmış ve fiziksel kimliklendirme ile kimliği tespit edilemeyen cenazelerin DNA karşılaştırma işlemleri ise İstanbul Biyoloji İhtisas Dairesi'nce yürütülmüştür. Yapılan DNA karşılaştırma çalışmaları neticesinde habere konu 25 nolu cenazenin Emine Ayhan'ın çocuğu olduğu tespit edilmiştir.Ancak, ailenin fiziksel olarak çocuklarına benzetemediği ve çocukları olamayacağına dair şüphelerinin bildirilmesi üzerine çocuktan alınan yeni örnek ile anne ve babaya ait biyolojik örnekler gönderilmiş ve yapılan DNA karşılaştırma işlemleri tekrarlanmış, aynı sonuçlar alınmış, 25 nolu cenazenin Emine Ayhan ve M.Sıddık Ayhan'ın müşterek çocukları olduğu bir kez daha tespit edilmiştir."ifadelerine yer verildi.

İDDİALAR GERÇEĞİ YANSITMAMAKTADIR

Açıklamada "Ailenin ısrarla 25 nolu cenazeyi kabul etmemesi üzerine Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan görüşmeler neticesinde örneklerin yeniden alınarak başka bir laboratuarda analiz edilmesi kararına varılmış, Ankara Grup Başkanlığımızdan uzman ekip örnekleri bizzat almak üzere görevlendirilmiştir. Önceki raporlarımızda ailenin çocuğu olduğunu tespit ettiğimiz ve bildirdiğimiz 25 nolu cenazenin defnedildiği mezarda yapılan feth-i kabir işlemi sonrası alınan örnekler ile anne-babaya ait örneklerin Ankara Biyoloji İhtisas Dairesinde yapılan DNA karşılaştırma çalışmalarında da aynı sonuç elde edilmiş ve İstanbul Biyoloji İhtisas Dairesi'nin sonuçları teyid edilmiştir. Bahse konu haberlerde ifade edilenin aksine, feth-i kabir yapılan cenaze farklı bir cenaze olmayıp, Adli Tıp Kurumu tarafından ilk tespitlerde ailenin çocuğu olarak tespit edilen, ailenin ısrarla kabul etmemesi üzerine defnedilmiş olan 25 nolu cenazedir. Haberde iddia edildiği gibi "25 numaralı ceset Suriyeli bir çocuğa ait olabilir" iddiaları da gerçeği yansıtmamaktadır."ifadeleri kullanıldı.