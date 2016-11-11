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Yine Filizlendi

Seri hakim karşısına çıktı. Yurt dışından gelecek tanık Emre Kayalı’ya kafa tuttu: Duruşmaya gelirse ben de ona bir şeyler sorarım!

Yine Filizlendi
Ankara ve İstanbul'da 3 kişiyi öldüren seri 'in üçüncü duruşması gerçekleştirildi. Silivri Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan Filiz, Ankara Batı Adliyesi 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasında, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı. Duruşmada, maktul Göktuğ Demirarslan'ın arkadaşı Koray Ehliz'in tanık olarak ifadesine başvuruldu. Ehliz, karakolda verdiği ifadenin geçerli olduğunu belirterek, okunmasını talep etti. Tanık beyanına karşı Atalay Filiz "Arkadaşı tanımıyorum. Doğru mu yanlış mı söylediğini bilemem" dedi. Sanık avukatlarından Merve Uçanok, müvekkilinin akıl hastalığının olmadığı yönünde görüş bildiren Adli Tıp Kurumu raporundaki eksikliklere dikkati çekti. Uçanok, bu kurum haricindeki başka bir devlet hastanesinden yeniden ve kapsamlı rapor hazırlanmasını talep etti. Mahkeme talebi reddetti. Yurt dışında bulunan olayın tanıklarından Emre Kayalı'nın ise Türkiye'ye döndüğü zaman dinlenmesine karar verildi. Atalay Filiz ise Emre Kayalı'nın ifadesinin dinlenmesine ilişkin, "Emre'yi bir kere gördüm. Duruşmaya gelirse ben de ona bir şeyler sorarım. Takdir mahkemenin" dedi. Emre Kayalı'nın dinlenmesine karar veren mahkeme, duruşmayı erteledi. Atalay Filiz Ankara'da Göktuğ Demirarslan ve kız arkadaşı Elena Radchikova'yı öldürmüş, ardından saklandığı Tuzla'da tarih öğretmeni, 2 çocuk annesi Fatma Kayıkçı'yı da katletmişti. Filiz 12 Haziran'da İzmir'de yakalanmıştı.
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