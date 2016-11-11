Yine Filizlendi

Ankara ve İstanbul'da 3 kişiyi öldüren seri katilAtalay Filiz'in üçüncü duruşması gerçekleştirildi. Silivri Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan Filiz, Ankara Batı Adliyesi 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasında, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı. Duruşmada,maktul Göktuğ Demirarslan'ın arkadaşıKoray Ehliz'in tanık olarak ifadesinebaşvuruldu. Ehliz, karakolda verdiğiifadenin geçerli olduğunu belirterek,okunmasını talep etti. Tanık beyanınakarşı Atalay Filiz "Arkadaşı tanımıyorum.Doğru mu yanlış mı söylediğini bilemem"dedi. Sanık avukatlarından Merve Uçanok,müvekkilinin akıl hastalığının olmadığıyönünde görüş bildiren Adli Tıp Kurumuraporundaki eksikliklere dikkati çekti.Uçanok, bu kurum haricindeki başka birdevlet hastanesinden yeniden ve kapsamlırapor hazırlanmasını talep etti. Mahkeme talebi reddetti. Yurt dışında bulunan olayın tanıklarından Emre Kayalı'nın ise Türkiye'ye döndüğü zaman dinlenmesine karar verildi. Atalay Filiz ise Emre Kayalı'nın ifadesinin dinlenmesine ilişkin, "Emre'yi bir keregördüm. Duruşmaya gelirse ben de onabir şeyler sorarım. Takdir mahkemenin" dedi. Emre Kayalı'nın dinlenmesine karar veren mahkeme, duruşmayı erteledi. Atalay Filiz Ankara'da Göktuğ Demirarslan ve kız arkadaşı Elena Radchikova'yı öldürmüş, ardından saklandığı Tuzla'da tarih öğretmeni, 2 çocuk annesi Fatma Kayıkçı'yı da katletmişti. Filiz 12 Haziran'da İzmir'de yakalanmıştı.
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