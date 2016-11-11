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Uzlaşma sinyali

Uzlaşma sinyali
Başbakan Yıldırım ile MHP lideri Bahçeli'nin Çankaya Köşkü'nde gerçekleştirdiği anayasa görüşmesi olumlu geçti. Bir saat süren görüşmenin ardından Bahçeli'nin değerlendirmeleri yeni da uzlaşma umudunu güçlendirdi. Bahçeli, "Başbakan'ın düşünceleri müspet ve makul. Önümüzdeki sürecin Türkiye'deki fiili dayatmayı çözeceği ümidindeyim" dedi. Görüşmede, Başbakan Yıldırım, Bahçeli'ye 2 taslak metin sundu. , taslak metinlerini 'nin hassasiyetlerini dikkate alarak hazırladı.
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