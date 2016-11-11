Uzlaşma sinyali

Başbakan Yıldırım ile MHP lideri Bahçeli'nin Çankaya Köşkü'nde gerçekleştirdiği anayasagörüşmesi olumlu geçti. Bir saat süren görüşmenin ardından Bahçeli'nin değerlendirmeleri yeni anayasada uzlaşma umudunu güçlendirdi. Bahçeli, "Başbakan'ındüşüncelerimüspetve makul. Önümüzdeki sürecinTürkiye'deki fiili dayatmayıçözeceği ümidindeyim" dedi. Görüşmede, Başbakan Yıldırım, Bahçeli'ye 2 taslak metin sundu. AK Parti, taslak metinlerini MHP'nin hassasiyetlerini dikkate alarak hazırladı.
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