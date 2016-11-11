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tan atladı paraşütü açılmadı

Uçaktan atladı paraşütü açılmadı
Muğla'nın İlçesi'ndeki eğitimde tan atlayış yapan Üsteğmen Burak Tokmuç'un paraşütü açılmadı. Yedek paraşütü de geç açılan Tokmuç sert iniş yaparak yaralandı. Vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar bulunan üsteğmen, buradaki revirde yapılan ilk müdahalenin ardından askeri ambulansla Ortaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. , daha sonra Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
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