Uçaktan atladı paraşütü açılmadı

Muğla'nın Dalaman İlçesi'ndeki eğitimde uçaktan atlayış yapan ÜsteğmenBurak Tokmuç'un paraşütü açılmadı.Yedek paraşütü de geç açılan Tokmuçsert iniş yaparak yaralandı. Vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar bulunan üsteğmen, buradaki revirde yapılan ilk müdahalenin ardından askeri ambulansla Ortaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burak Tokmuç, daha sonra Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
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