Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ile heyetlerarası görüşmeye başkanlık etti. Erdoğan ve Lukaşenko daha sonra anlaşmaların imza törenine katıldı. Törende Türkiye Cumhuriyeti ile Belarus Cumhuriyeti arasında işbirliğinin geliştirilmesine yönelik eylem planı, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Belarus Cumhuriyeti Hükümeti arasında nükleer enerjinin barışçıl amaçlı kullanımı için işbirliği anlaşması, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Belarus Cumhuriyeti Hükümeti arasında bilim ve teknoloji işbirliği anlaşması, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Belarus Cumhuriyeti Hükümeti arasında tarım alanında işbirliği mutabakat zaptı, Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Öğretim Kurulu ile Belarus Cumhuriyeti Eğitim Bakanlığı arasında yüksek öğretim alanında işbirliğine yönelik mutabakat zaptı, Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Afet ve Acil Durum Başkanlığı ile Belarus Cumhuriyeti Acil Durum Bakanlığı arasında afetlerin önlenmesi ve azaltılmasına yönelik anlaşma, Anadolu Ajansı ile Belarus Haber Ajansı arasında işbirliği anlaşması imzalandı. Törenin sonunda Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ve Belarus Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı arasında ortak bildiri imzalandı.
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