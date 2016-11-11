Tunceli 'de bölücü terör örgütüne yönelik hava destekli operasyon sonrası yapılan arama tarama faaliyetinde, 5'i kadın 14 teröristin cesedi bulundu.

Türk Silahlı Kuvvetlerinden yapılan bilgilendirmeye göre, Tunceli'de devam eden "Şehit Jandarma Uzman Çavuş Serdar Yıldırım-40" operasyonu sürüyor.

Operasyon kapsamında, merkez Karşılar Köyü Bali Deresi bölgesinde kış üslenmesi hazırlığı içerisinde olan teröristlere keşif görevi icra eden insansız hava aracı (İHA) ile hava destekli operasyon düzenlendi. Operasyon sonrası arazi arama ve tarama faaliyeti sırasında, 9 erkek ve 5 kadın olmak üzere 14 teröristin cesedi bulundu.

ÇOK SAYIDA MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonda teröristlere ait 15 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, 2 BKC makineli tüfek, 2 M-16 piyade tüfeği, 1 zagros keskin nişancı tüfeği, 1 RPG-7 roketatar, 1 tabanca, 25 el bombası, 2 kilogram C-4 patlayıcı, 7 RPG-7 antitank mühimmatı, 2 RPG-7 antipersonel mühimmatı,10 RPG-7 sevk fişeği, 633 BKC fişeği, 131 M-16 piyade tüfek fişeği, 25 zagros mühimmatı, bin 30 kalaşnikof piyade tüfek fişeği, 21 av tüfeği fişeği, 4 M-16 piyade tüfeği şarjörü, 43 kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 7 kannas şarjörü, 27 elektrikli fünye, 3 el yapımı patlayıcı (EYP) düzeneği için kullanılan kapı zili, 7 EYP alıcı verici anahtar sistemi, 4 pil bloğu, 12 kilogramlık tüp, 1 gece görüş dürbünü, 1 silah üstü dürbün, 1 pointer, 3 el telsizi, 1 araç tipi telsiz, 1 tablet bilgisayar, 2 radyo, 3 USB bellek, 1 hafıza kartı, 2 telsiz kod tablosu, 1 rüzgar ölçer, 49 kök kenevir, 17 met, 12 uyku tulumu, 13 sırt çantası, 200 kilogram tavuk eti, 100 kilogram çay ve gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.