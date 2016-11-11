1982 yılında çıkarılan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmeliğin 6.maddesinin değiştirilmesini içeren düzenleme Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Artık Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında çalışan 30 bin sivil memurdan; kadınlar işe başörtüsüyle girebilecek. Erkekler için ise yazları zorunlu olan 'kravat' takma kuralı kaldırıldı. Kışları kravat ve ceket zorunluluğu ise devam ediyor.



6. madde, "Emniyet Hizmetleri Sınıfına mensup olanlar, hakimler, savcılar, Türk Silahlı Kuvvetlerinde görev yapanlar ilgili kurum ve kuruluşun özel yönetmeliklerinde belirtilen usul ve esaslara tabidirler" hükmünü içeriyor ve böylece TSK'deki sivil memurlar kılık kıyafet konusunda askeri personel yönetmeliğine tabi oluyordu. Söz konusu düzenlemedeki "Türk Silahlı Kuvvetlerinde görev yapanlar" ibaresi, "Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında görev yapan subay, sözleşmeli subay, yedek subay, astsubay, sözleşmeli astsubay, uzman erbaş, uzman jandarma, sözleşmeli erbaş ve er ile erbaş ve erler" şeklinde değiştirildi. Böylece Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında görev yapan sivil memurlar da 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında çalışan personelin tabi olduğu kılık kıyafet yönetmeliğine dahil edildi.



BAKAN IŞIK'TAN SAKAL İDDİALARINA YALANLAMA

Milli Savunma Bakanı Işık, TSK'daki sivil personele kıyafet düzenlemesi hakkında, "Sadece Türk Silahlı Kuvvetleri'nde çalışan sivil kadın memurlarımızın ve işçilerimizin başörtüsü yasağının kaldırılmasıyla ilgili teknik bir düzenleme. Onun dışında bir kapsam yok. 'Sakal serbest bırakılıyor' diye bir şey yok. Sadece asker olmayan kadın mensuplarımızın gerek askeri iş yerlerine gerekse memur alanlarından kendi iş yerlerine başörtüyle gidebilmelerinin önünü açan bir düzenlemedir." ifadelerini kullandı.