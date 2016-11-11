Tecavüz kurşununa 18 yıl

Konya'da kendisine işkence yaparak tecavüz ettiğini öne sürdüğü kişiyi tabancayla öldüren kadın 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Selçuklu ilçesinde yaşayan Havva Çiçek (42) eşini kaybettikten sonra Mehmet Ok ile birlikte oldu. Bir süre sonra ayrıldığı Ok'unkendisini kaçırıp,tecavüz ettiğinibelirten Çiçek, tekrar evine gelen adamı tabancayla öldürdü. Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan kadın, eylemin haksız tahrik altında gerçekleştiği gerekçesiyle 18 yıl hapse mahkum edildi.
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