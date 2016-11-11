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Tecavüz kurşununa 18 yıl

Tecavüz kurşununa 18 yıl
Konya'da kendisine işkence yaparak tecavüz ettiğini öne sürdüğü kişiyi tabancayla öldüren kadın 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Selçuklu ilçesinde yaşayan Havva Çiçek (42) eşini kaybettikten sonra Mehmet Ok ile birlikte oldu. Bir süre sonra ayrıldığı Ok'un kendisini kaçırıp, tecavüz ettiğini belirten Çiçek, tekrar evine gelen adamı tabancayla öldürdü. 3. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan kadın, eylemin haksız tahrik altında gerçekleştiği gerekçesiyle 18 yıl hapse mahkum edildi.

HALİT TURAN
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