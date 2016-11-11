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Tarihi sahtekarlık

İki zehir taciri yakalandı. Araçlarından ile 50 bin dolara satmaya çalıştıkları bu defter çıktı

Tarihi sahtekarlık
Adana- Otoyolu'nda uygulama yapan yla Mücadele Şubesi ekiplerinin durdurduğu otomobilin yakıt deposunda 30 kilo uyuşturucu ile el yazması ceylan derisi görünümlü defter ele geçirildi. Uyuşturucuyu Diyarbakır'dan İstanbul'a götürdüklerini itiraf edip, tarihi defteri de 50 bin dolara satacaklarını söyleyen kaçakçılar Cavit B. ile Sefer K. çıkartıldıkları mahkemece tutuklandı. Ele geçirilen defter ise incelenmek üzere Müze Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi. Hristiyan tarihinde çok önemli bir yere sahip olduğu ileri sürülen, ceylan derisine el yazması olduğu söyleyen ve üzerinde Haç ile Meryem Ana figürü bulunan defterin Müze Müdürlüğü'ndeki incelenmesi tamamlandı. Kaçakçıların tarihi diyerek 50 bin dolara satacaklarını söyledikleri defterin hiçbir değeri olmadığı ortaya çıktı. Tarihi görünüm vermek için hazırlanan defterin eskitmek için de toprağa gömülüp bir süre bekletildiği belirlendi.
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