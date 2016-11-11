Tarihi açıklamalar

TARİHİMİZ BİRBİRİNİN DEVAMI:
Çanakkale Savaşı ile Kurtuluş Savaşı ile Doğu ve Güneydoğu'da yıllardır yürüttüğümüz mücadele ile 15 Temmuz darbe girişiminin hiçbir farkı yoktur. Bunların hepsi de istiklal ve istikbal mücadeleleridir. Türkiye Cumhuriyeti gökten zembille inmiş bir devlet değildir. Bu devletin kurucusu Gazi Mustafa Kemal de nevzuhur bir asker ve devlet adamı değildir. Şayet siz 19 Mayıs 1919'u, 23 Nisan 1920'yi, 29 Ekim 1923'ü mesela 1071 Malazgirt Zaferi'nden 1299 Osmanlı'nın kuruluşundan, 1453 İstanbul'un fethinden ayrı görürseniz yanlışa düşersiniz. Çünkü bunların hepsi de birbirinin devamıdır.
İLK KEZ:
Yeni Türkiye kavramı ilk kez Gazi tarafından Nutuk'ta zikredildi. Kurtuluş Savaşımız'ın başkomutanını kalkan yaparak, bu kavram üzerinden bizi yıpratmaya çalışanların aslında Cumhuriyet ruhuna ne kadar yabancı oldukları ortadadır. Aynı kesimlerin, Gazi'nin en çok hayran olduğu devlet yöneticilerin başında Fatih Sultan Mehmet'in geldiğini bilmediklerini de burada sizlere hatırlatmak isterim.
MİLETİNE GÜVENDİ:
Fatih Sultan Mehmet, fetih planları yaptığı dönemde tebdili kıyafet ile halk arasına karışarak, onların haleti ruhiyelerini gözleyen bir Hakan'dır. Gazi Mustafa Kemal'i tarihe iz bırakan bir komutan ve lider yapan sır da işte tam burada gizlidir. Fatih gibi Gazi de, milletine sonsuz bir inanç ve güven besliyordu.
MİRASYEDİLER:
Açıkçası ben Samsun'a çıktığı andan itibaren mücadelesini güvenerek yürüttüğünü söyleyen Gazi'nin mesajlarını hala anlayamayanlar olduğunu üzüntüyle takip ediyorum ve görüyorum. Üstelik bunların başında da kurucusu olduğu partinin mirasyedileri geliyor. Kendi küçük siyasi çıkarları uğruna, ülkelerini, milletlerini, devletlerini Gazi'nin emaneti olan yeni Türkiye'yi karalamanın, itibarsız hale getirmenin, hedef haline getirmenin peşinde olanlar, onun adını ağızlarına almayı hak etmiyorlar.
YAS DEĞİL, YENİDEN DOĞUŞ:
10 Kasım'ları kuru kuruya bir ölüm yıldönümü olarak anmayı değil, tam aksine yeniden doğuş olarak kutlamayı çok daha önemli görüyorum. Zira bizler bunu yasa dönüştürdüğümüz zaman, yas kazandırmaz. Bunları bir milat olarak, yeniden doğuş olarak görmek ve bununla adımları atmak, bizleri çok daha iyi bir geleceğe taşıyacaktır.
GÜÇLÜYÜZ:
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Anıtkabir Özel Defteri'ne şu mesajları yazdı: "Ebediyete intikalinin 78'inci yıldönümünde Kurtuluş Savaşımız'ın muzaffer komutanı, Cumhuriyetimiz'in kurucusu olan zat-ı alinizi bir kez daha hürmetle, tazimle yad ediyoruz. 'En büyük eserim' diyerek bizlere emanet ettiğiniz Cumhuriyet'e sahip çıkmayı görev biliyor, her alanda daha güçlü, itibarlı ve müreffeh bir ülke olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Terör örgütlerinin, ihanet çetelerinin ve bunları maşa olarak kullanan karanlık odakların huzurumuzu, istikrarımızı ve bin yıllık kardeşliğimizi bozmasına, ülkemizi hedeflerinden alıkoymasına asla izin vermeyeceğiz. Ruhun şad olsun."
* Anma törenine katılan öğrenciler, Erdoğan'a büyük ilgi gösterdi.
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ALLAH GAZİDEN de sendende razı olsun REİS ...TÜRKİYE size hep minnettar kalacak
hz muhammed istanbulu fethedecek hükümdarı o zamandan tebrik etmişti..
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