Komisyonda konuşan Eski MİT MüsteşarıEmre Taner, gerek çözüm süreci, Oslo ve Habur süreçleri gerekse de FETÖ konusunda önemli açıklamalarda bulunurken, komisyon üyesi milletvekillerinin bazı sorularına verdiği esprili cevaplar ile de dikkat çekti. Toplantının ardından telefon numarasını isteyen vekillere "beni unutun" diyerek veda eden Taner, şöyle dedi:
♦ RUFAİLER BİLİR:
(Oslo'yu kim sızdırmıştır sorusu üzerine) Tek defada cevaplanması zor soru... (Gülerek) Rufailer bilir. Ama, doğrusu bu çözümün olmasını istemeyenler sızdırmıştır.
♦ SEHPAYA DA GÖTÜRÜR:
(Tarihe geçecek sözler söylediniz sözleri üzerine) Sehpaya da götürür.
♦ 'CILIK'LA BİTEN MESLEKLERİ SEÇMEYECEKSİNİZ:
(Ekranlardaki itirafçılarla ilgili) Sonu "cılık"la biten meslekleri seçmeyeceksiniz. Camcılık, aynacılık, itirafçılık; kırılır, kırılır... İtirafçılık iyi bir şey değildir, bugün size ihanet eden yarın kime ihanet edecektir veya hizmet edecektir?
♦ NE FETÖCÜ NE SOLCU, EMEKLİYİM:
Ne FETÖ'cüyüm ne KCK'lıyım ne solcuyum. Neyim onu ben de bilmiyorum; emekliyim.
♦ ÖVÜNMEK GİBİ OLMASIN:
Türkiye'deki 15 Temmuz hariç bütün darbelerde görev yaptım övünmek gibi olmasın. Benim meslek hayatım Türkiye'nin demokrasi hayatıyla aynen eşdeğerdir, o yıllara takaddüm eder.
♦ YAŞIM DA YETMEZ BOYUM DA:
(FETÖ'nün MİT Müsteşarı adayı sizce kimdi? Sorusu üzerine) Buna benim cevap vermeye boyum da yetmez, yaşım da yetmez.
♦ SİZ EVVELA AMERİKA OLUN, SONRA CIA'İ KURALIM:
Hep şu soru sorulmuştur: 'Neden CIA gibi çalışmıyorsunuz?" Siz evvela Amerika olun, ondan sonra CIA'i kuralım.
♦ ANKESÖR İTİRAFI:
Ahmet Necdet Sezer Beye, aldık, bir bilgiyi götürdük, koyduk önüne 'Çok dehşetli bilgi.' dediler. Dedim ki: 'bu bilgi anlayışa göre yasa dışı çünkü biz yasa dışı dinleme yapıyoruz. Ankesör dinliyorum."
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.