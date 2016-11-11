Şehit kaymakamı Doğan medyası hedef göstermişti

Mardin'in Derik ilçesi Kaymakamı Muhammet Fatih Safitürk, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile Derik Belediyesine başka olduktan sonra restorasyon için belediyenin sökülen tabelalarını "Kürtçe tabelayı kaldırdı" diye haber yaparak hedef gösteren Doğan Medyası şimdi yasını tutuyor.

HEDEF GÖSTERMİŞTİ

İçişleri Bakanlığınca, 11 Eylül'de PKK-KCK ve FETÖ'ye yardım ve destek verdiği gerekçesiyle haklarında yürütülen soruşturma ve kovuşturmalar kapsamında görevden alınan 28 belediye başkanının yerine, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) gereği görevlendirmeler yapılmış, Kaymakam Safitürk de Derik Belediyesinde görevlendirilmişti.







Göreve gelir gelmez yıllarca Terör Örgütü yuvası gibi kullanılan ve halka daha hızlı hizmet etmek için belediye binasını restorasyona alan Kaymakam Safitürk'ü yenilemek için Belediyenin her iki cephesinde bulunan ve üzerinde Türkçe, Kürtçe ve Ermenice 'Derik Belediyesi' yazılı olan tabelayı hedef gösteren Doğan Medyası "Kürtçe tabelayı kaldırdı" diye haber yapmıştı.





ERMENİCE YAZILAN TABELA KALDIRILDI

İlçede Ermeni nüfusu olmadığı halde daha önce DBP'liler tarafından asılan Türkçe, Kürtçe ve Ermenice yerine ilçe halkın konuştuğu Türkçe ve Kürtçe tabela daha güzel bir şekilde tasarlanarak asılmıştı. Doğan medyası tarafından Safitürk'ü tabelayı yenilemek için söktüğünü belirten açıklamalarına rağmen yapılan haberlerle halk ve devlet karşı karşıya getirmek istenerek genelde kayyum olarak atanan tüm belediye başkanları özelde de Safitürk'ü hedef haline getirdiler. İlk olarak "Kürtçe tabelayı kaldırdı" diye haber yapan Doğan Medyası daha sonra "Belediye girişindeki Ermenice yazı kaldırıldı" diye ikinci bir haber yapmıştı.

"KÜRTÇE BİZİM DİLİMİZ"

Safitürk, sökülen tabelaya ilişkin yaptığı açıklamada, Belediye hizmet binasında Kürtçe tabelaların kaldırıldığı iddialarının doğru olmadığını belirterek "Belediye hizmet binamızda Kürtçe tabelalar yerinde duruyor. İki tabela hariç hizmet binasındaki bütün Kürtçe tabelalar duruyor. Sadece iki tanesi yenilemek için kaldırıldı. Yerlerine yeni Kürtçe tabelalar asılacak. Şu anda çalışmaları sürüyor. En kısa zamanda asılacak. Kürtçe bizim dilimiz." şeklinde konuşmuştu. Doğan medyası, haber yapıp hedef gösterdiği Kaymakam Safitürk'e yönelik PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olması ardından şimdi timsah gözyaşları döküyor.



