Şehit Kaymakam son yolculuğuna uğurlandı

Mardin'in Derik Kaymakamlığına PKK'lı teröristlerce el yapımı patlayıcı ile düzenlenen saldırıda yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk için Gaziantep Havalimanında tören düzenlendi.

Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesinden, ailesi ve yetkililer tarafından alınan şehit Kaymakam Safitürk'ün Türk bayrağına sarılı naaşı, Gaziantep Havalimanı'na getirildi.

Buradaki törende şehidin annesi Fatma ve babası Asım Safitürk, metanetini korudu.

"HER ŞEHİT CENAZESİNE GİDERKEN HÜZÜNLENİRDİN"

Eşi Ayşegül Safitürk, tabuta sarılarak, "Aşkım istediğin gibi ölüm oldu. Sana da böylesi yakışırdı. Her şehit cenazesine giderken hüzünlenirdin, şimdi de sen gidiyorsun. Aşkım, oğlun benim emanetim, canım pahasına emanetine sahip çıkacağım." diyerek gözyaşı döktü.

Bu sırada şehit Safitürk'ün 5 yaşındaki oğlu Asım Eren'in de "Anne niye ağlıyorsun?" diyerek ağlamaya başlaması, törene katılanları hüzünlendirdi.

Mardin Valisi Mustafa Yaman, törende yaptığı konuşmada, hayatının en zor konuşmasını yaptığını belirterek, şunları kaydetti:

"Birkaç gün önce birlikteydik. Eylül ayı içinde Mardin'deki 4 ilçeye kayyum olarak atanan 4 değerli kardeşimden biriydi. 30 yıldır bu meslek içerisindeyim, tanıdığım en hareketli, en ele avuca sığmaz kardeşimizdi. Şehitlik ona yakışıyordu. Hem futbol arkadaşımdı hem Derik'teki çocukların ağabeyi, amcasıydı. Gerçekten hem PKK ile hem de FETÖ ile mücadele eden en başarılı kardeşlerimizden birisiydi. Hani şair diyor ya 'Bize yumuşak kucakta ölmek yakışmaz' diye. Fatih de işte ölecekse böyle ölecekti. Kahraman evladım, yiğit Fatihim, Allah mekanını cennet eylesin. İnşallah torunumuz Asım ile babasının adı devam edecek."

CENAZE SAKARYA'YA GÖNDERİLDİ

Vali Yaman, şehidin ailesine, yakınlarına ve Türk milletine başsağlığı diledi.

Gaziantep Müftüsü Ahmet Çelik tarafından dua okunmasının ardından şehidin cenazesi, askeri uçağa konularak toprağa verilmek üzere memleketi Sakarya'ya gönderildi.

Şehidin eşi Ayşegül Safitürk, törenin ardından uçağa binmek üzere giderken, "Şehit törenlerinde şehide saygından en önde olmak isterdin. Bak yine en öndesin. Seni seviyorum." diyerek ağıt yaktı.

Törene, Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya ve Kilis Valisi İsmail Çataklı ile askeri ve mülki erkan katıldı.