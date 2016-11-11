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Şehit Kaymakam Safitürk'ün son röportajı

Terör örgütü PKK'nın şehit ettiği Derik Kaymakamı Muhammed Fatih Safitürk'ün terör olaylarının arttığı dönemde verdiği röportajın görüntülerine ulaşıldı.

Şehit Kaymakam Safitürkün son röportajı
Mardin'in Derik ilçesinde PKK'lı teröristlerin bombalı saldırısında yaralanan Derik Kaymakamı Muhammed Fatih Safitürk, tedavi gördüğü hastanede şehit oldu. Kaymakam Safitürk ve ailesi'nin terör olaylarının arttığı dönemde TRT'ye verdiği röportajın görüntülerine ulaşıldı.

İşte şehit Kaymakam Safitürk ve eşinin o açıklamaları:
  • 11 Kasım 2016, Cuma 15:16
YORUMLAR 2 yorum yapıldı

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Vatandaş Vatandaş

Şehidimize Allah rahmet eylesin. Gelişmiş teknolojimizle yerleşim alanlarına girişler uzak mesafelere kadar her yönden her gün yirmi dört saat gözetlenmeli ve teröristler imha edilmelidir.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 11.11.2016 16:24
osman osman

Allah'tan rahmet dileriz

Aynı Görüşte misiniz?
evet2
hayır0
cevapla 11.11.2016 15:49
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