Yol Durumu
  1. Ladin 2 mi, hayati ülke mi
  2. İlk ByLock iddianamesi

’e kucak açtılar

Salih Müslim’e kucak açtılar
PKK'nın uzantısı 'nin elebaşı , Almanya Federal Meclisi'nde sol partili milletvekilleriyle görüştü. Meclis'teki lokantada yaklaşık 2 saat milletvekilleri Sevim Dağdelen ve Heike Haensel ile yemek yiyen ve görüşen Müslim, çıkışta beraber fotoğraf da çektirdi.
Etiketler: , , , ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar